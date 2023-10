Atharrachadh clìomaid agus tèarainteachd bìdh san àm ri teachd: pròiseact co-obrachail stèidhichte air àite

Am measg nan cùisean èiginneach cruinneil a thaobh atharrachadh clìomaid agus tèarainteachd bìdh, tha na United Arab Emirates (UAE), na Stàitean Aonaichte (US), na h-Innseachan, agus Israel a’ tòiseachadh air pròiseact ùr-ghnàthach stèidhichte air àite aig a bheil comas cumadh a thoirt air freagairt an t-saoghail do na dùbhlain seo. Tha an iomairt cho-obrachail seo, ris an canar I2U2, ag amas air meud mòr de dhàta saidheansail a thoirt seachad a chuidicheas dùthchannan ann a bhith a’ lughdachadh buaidh blàthachadh na cruinne agus a’ dèiligeadh ri mì-thèarainteachd bìdh.

Tha am pròiseact, a tha stèidhichte air prionnsapal ruigsinneachd fosgailte air fiosrachadh saidheansail, ag amas air co-obrachadh eadar-nàiseanta agus cothroman tasgaidh a bhrosnachadh. Le bhith a’ cleachdadh dàta amharc stèidhichte air àite agus comasan bho na ceithir dùthchannan com-pàirteach, tha am pròiseact ag amas air inneal sònraichte a chruthachadh airson luchd-dèanamh poileasaidh, institiudan agus luchd-tionnsgain gus dèiligeadh ri dùbhlain àrainneachdail agus atharrachadh clìomaid.

Ged a tha mion-fhiosrachadh sònraichte fhathast ga leasachadh, is e amas a’ phròiseict dàta a cho-roinn agus a sgrùdadh tro cho-fhoillseachadh. Tha an oidhirp cho-obrachail seo a’ toirt cothrom math airson cuir an-aghaidh èiginn na gnàth-shìde còmhla. Tro I2U2, tha na dùthchannan com-pàirteach mar-thà air tòiseachadh a’ sgrùdadh slighean ùra airson tionnsgalachd agus ùr-ghnàthachadh. Tha na h-oidhirpean sin air leantainn gu aontaidhean a bhrosnaicheas co-obrachadh fànais agus a tha air dorsan fhosgladh airson dàimhean malairt is malairteach nas doimhne eadar na dùthchannan a tha an sàs ann.

A bharrachd air an sin, tha pàirt chudromach aig an UAE ann a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais. Às deidh dhaibh a ’chiad speuradair aca, Hazza Al Mansouri, a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta ann an 2019 agus gu soirbheachail a’ cur air bhog an probe Hope gu Mars ann an 2020, tha an UAE fhathast a ’tasgadh gu mòr anns a’ phrògram fànais aca. Thill speuradair Emirati Sultan Al Neyadi o chionn ghoirid bho mhisean sia mìosan chun ISS, agus b’ e a’ chiad duine às an t-saoghal Arabach a rinn slighe-fànais. Tha an UAE an dùil tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air na comasan fànais aca tro thasgadh susbainteach de chòrr air Dh3 billean ($ 816 millean) anns an roinn fànais phrìobhaideach thairis air na deich bliadhna a tha romhainn.

A bharrachd air a’ phròiseact stèidhichte air àite, tha an UAE agus na SA air co-obrachadh air Misean Ùr-ghnàthachaidh Àiteachais (Amas airson Gnàth-shìde), a tha a’ cuimseachadh air àiteachas le gnàth-shìde agus ùr-ghnàthachadh siostaman bìdh. Tha an co-iomairt seo ag amas air dèiligeadh ri buaidh atharrachadh clìomaid air acras na cruinne le bhith a’ brosnachadh tasgadh ann an cleachdaidhean àiteachais seasmhach.

Gu h-iomlan, tha am pròiseact I2U2 a’ soilleireachadh comas co-obrachaidh eadar-nàiseanta gus dèiligeadh ri cùisean èiginneach atharrachadh clìomaid agus tèarainteachd bìdh. Le bhith a’ faighinn buannachd bho chomasan teicneòlas fànais, tha cumhachd aig an iomairt seo cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil dùthchannan a’ dèiligeadh ri dùbhlain àrainneachdail.