Bidh saideal ùr a tha a’ coimhead air an talamh a’ glacadh ìomhaighean mionaideach de theodhachd uachdar

Tha saideal ùr a tha a’ coimhead air an Talamh air na ciad ìomhaighean a ghlacadh a bheir seachad mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh air mar a bhios teòthachd ag atharrachadh air uachdar na planaid. Chaidh an saideal, ris an canar HOTSAT-1, a leasachadh agus obrachadh le SatVu, companaidh stèidhichte ann an Lunnainn.

Tha na h-ìomhaighean a thog HOTSAT-1 a’ sealltainn eadar-dhealachaidhean teòthachd ann an Las Vegas agus Chicago le rùn de 33 troighean (10 meatairean). Tha camara an saideal eadhon comasach air sreathan bhidio goirid a ghlacadh. Tha aon de na h-ìomhaighean a chaidh fhoillseachadh a’ toirt a-steach ainm-sgrìobhte teirmeach de locomotaibh a’ siubhal air a’ phrìomh loidhne rèile ann an Chicago.

Tha seata eile de dhealbhan a’ nochdadh lorg-coise teirmeach mionaideach de theintean fiadhaich ann an Tìrean Iar-thuath Chanada. Faodaidh an rùn àrd a bheir HOTSAT-1 seachad luchd-smàlaidh a chuideachadh gus sùil a chumail air adhartas aghaidhean teine ​​​​faisg air sgìrean sluaigh.

Tha càileachd ìomhaigh HOTSAT-1 air a dhol thairis air na bha dùil aig a’ chompanaidh, a rèir Tobias Reinicke, prìomh oifigear teignigeach agus co-stèidheadair SatVu. Cha do chruinnich miseanan ìomhaighean teirmeach roimhe, leithid Landsat NASA agus na saidealan Sentinel Eòrpach, ach dàta aig rùintean garbh eadar 100 agus 1,000 meatairean (330 gu 3,300 troigh). Is e HOTSAT-1 a’ chiad mhisean malairteach a ghlacas dàta teirmeach aig rùn fo 10 meatairean (33 troighean).

Faodaidh na h-eadar-dhealachaidhean teòthachd àrd a chunnaic HOTSAT-1 seallaidhean luachmhor a thoirt do luchd-dealbhaidh bailtean-mòra. Le bhith a’ tuigsinn mar a tha teas a’ teicheadh ​​bho thogalaichean, loidhnichean-phìoban agus factaraidhean, cuidichidh sin iad le bhith a’ dealbhadh bun-structair nas lùth-èifeachdaiche gus atharrachadh clìomaid a lasachadh.

Fhad ‘s a bhios saidealan gu tric a’ cumail sùil air uachdar na Talmhainn ann an solas faicsinneach, bidh HOTSAT-1 a’ lorg teas (solas fo-dhearg) anns an speactram teirmeach. Tha e nas dùbhlanaiche teas a lorg bhon fhànais air sgàth tonn-tonn nas fhaide a’ chomharra. Ach, tha teicneòlas còmhlachan slaodach HOTSAT-1 a 'ceadachadh ìomhaighean nas soilleire agus nas mionaidiche.

Chaidh HOTSAT-1 a chuir air bhog ann an orbit san Ògmhios agus a ’leantainn orbit polar a leigeas leis ìomhaighean a ghlacadh de gach àite air an Talamh timcheall air an aon àm gach latha. Tha SatVu an dùil dàrna saideal a chuir air bhog ann an timcheall air bliadhna agus tha iad an dùil reul-bhad a thogail de ochd gu 10 saideal. Bheir an reul-bhad seo sgrùdadh mionaideach do luchd-saidheans, luchd-dealbhaidh bailtean-mòra agus luchd-cleachdaidh eile air atharrachaidhean teòthachd làitheil air uachdar na Talmhainn.

stòran:

Bidh saideal HOTSAT-1 a ’glacadh teodhachd teirmeach le rùn nas àirde na miseanan roimhe. Space.com.

Bidh saidealan a’ coimhead teintean fiadhaich air feadh iar-thuath Chanada. Space.com.