Samhlaidhean Supercomputer a’ nochdadh cò às a thàinig fàinneachan is monaidhean Saturn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an Astrophysical Journal air samhlaidhean supercomputer a chleachdadh gus mìneachadh a thoirt seachad air cò às a thàinig fàinneachan Saturn. Tha an rannsachadh, a rinn NASA, Oilthigh Durham, agus Oilthigh Ghlaschu, a' moladh gum faodadh na fàinneachan a bhith air cruthachadh bho sprùilleach dà ghealach reòthte nas lugha a bhuail agus a bhris o chionn beagan cheudan millean bliadhna. Bhiodh na monaidhean cinneachail seo air a bhith co-chosmhail ann am meud ri monaidhean gnàthach Saturn, Dione agus Rhea. Dh'fhaodadh gun do chuir cuid den sprùilleach bhon tubaist seo ri cruthachadh gealaichean Saturn an-diugh.

Chaidh an sealladh ùr seo air tùs fhàinneachan Saturn a dhèanamh comasach leis an dàta a chruinnich bàta-fànais Cassini, a chuir seachad 13 bliadhna a’ sgrùdadh Saturn agus na siostaman aige. Sheall tomhais Cassini gu bheil na fàinneachan gu ìre mhòr air an dèanamh suas de deigh agus nach eil iad air ach glè bheag de dhuslach a chruinneachadh bho chaidh an cruthachadh. Tha seo a 'sealltainn gun deach na fàinneachan a chruthachadh an ìre mhath o chionn ghoirid ann an eachdraidh siostam na grèine.

Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air cruthachadh fhàinneachan, chleachd an sgioba rannsachaidh an sàr-choimpiutair COSMA aig goireas DiRAC aig Oilthigh Durham. Rinn iad samhlaidhean hydrodynamical aig rùn còrr is 100 uair nas àirde na sgrùdaidhean roimhe. Le bhith a 'modail diofar thubaistean eadar gealaichean ro-làimh, fhuair an luchd-rannsachaidh seallaidhean luachmhor air eachdraidh siostam Saturn.

Nochd na samhlaidhean gum faodadh buaidh eadar gealaichean reòthte a bhith air stuth gu leòr a chuir faisg air Saturn gus na fàinneachan a chruthachadh. Tha an suidheachadh seo gu nàdarrach a’ leantainn gu cruthachadh fhàinneachan làn deighe, leis nach eil a’ chreag ann am meadhan nam buidhnean a tha a’ bualadh air a sgaoileadh cho farsaing ris an deigh a tha os a chionn. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt taic don bheachd gun tàinig na fàinneachan bho bhualadh eadar dà ghealach, seach bho mhìneachaidhean eile.

Le bhith ag atharrais air diofar shuidheachaidhean tubaist, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gum faodadh raon farsaing de bhuaidhean an ìre cheart de deigh a sgapadh gu crìoch Roche Saturn. Is e seo an roinn far am faod feachd imtharraing planaid cuirp nas motha de chreig no deigh a sgrios. Dh'fhaodadh an deigh sgapte an uair sin a dhol a-steach do fhàinneachan cho reòthte ris an fheadhainn a chithear timcheall air Saturn an-diugh.

Thog an Dr Jacob Kegerreis, neach-saidheans rannsachaidh aig Ionad Rannsachaidh Ames aig NASA, cho cudromach sa tha na samhlaidhean sin airson tuigse fhaighinn air siostam Saturn. Dhaingnich e gu bheil mòran neo-aithnichte fhathast mu Saturn agus na monaidhean aige, a’ toirt a-steach comas air àrainneachdan a tha freagarrach airson beatha. Bidh na samhlaidhean ùra a’ toirt seachad sgrùdadh mionaideach air mean-fhàs an t-siostam, a’ tilgeil solas air òigridh geòlais fàinneachan Saturn.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a 'toirt seachad fianais làidir gun robh fàinneachan agus monaidhean Saturn mar thoradh air tubaist mhòr ann an eachdraidh siostam na grèine o chionn ghoirid. Tha na samhlaidhean supercomputer air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh nam feartan celestial sin, a’ cur ri ar tuigse air daineamaigs agus mean-fhàs siostam Saturn.

Source:

- LFA Teodoro et al, Tùs Buaidh o chionn ghoirid air Cearcallan Saturn agus Gealach Meadhanach, The Astrophysical Journal (2023).