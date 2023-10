Seallaidhean ùra air Cruthachadh Galaxies Tràth

Tha luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cruthachadh galaxies tràth tro bhith a’ cleachdadh atharrais coimpiutair ùr-nodha. Bidh an atharrais, a tha gu dlùth a rèir na beachdan a rinn Teileasgop Fànais James Webb (JWST), a’ toirt solas air iom-fhillteachd na cruinne-cè tràth agus a’ toirt dùbhlan don tuigse a bh’ againn roimhe.

Eu-coltach ri beachdan roimhe, a thug iomradh air eadar-dhealachaidhean nar tuigse air cruthachadh tràth galaxy, tha an atharrais ùr a’ toirt seachad riochdachadh nas cruinne de leanabas na cruinne. Tha an sgioba de luchd-rannsachaidh, bho Oilthigh Mhaigh Nuad ann an Èirinn agus Institiud Teicneòlais Georgia anns na Stàitean Aonaichte, a’ toirt iomradh air an atharrais aca mar “samhlachadh an Ath-bheothachaidh.” Bidh na modalan coimpiutair fìor shunndach sin a ’cumail sùil air cruthachadh galaxies anns a’ chruinne-cè tràth, a ’toirt aire do àite cuspair dorcha agus cruthachadh a’ chiad rionnagan.

Is e aon taobh sònraichte den atharrais a chomas fuasgladh fhaighinn air cnapan beaga de stuth dorcha agus sùil a chumail air a’ cho-chruinneachadh aca gu halos cùis dhorcha, a bhios an uairsin a’ toirt aoigheachd do galaxies. Bidh an atharrais cuideachd gu ceart a’ modail cruthachadh nan reultan as tràithe, ris an canar rionnagan Sluagh III, a thathar an dùil a bhios nas gile agus nas mòr na rionnagan an-diugh.

Prìomh ùghdar Joe M. McCaffrey, Ph.D. oileanach aig Roinn Fiosaig Teòiridheach Mhaigh Nuad, a’ cur cuideam air cudromachd nan samhlaidhean sin, ag ràdh, “Tha sinn air sealltainn gu bheil na samhlaidhean sin deatamach ann a bhith a’ tuigsinn ar tùs anns a’ chruinne-cè.” Tha McCaffrey agus an sgioba aige an dòchas tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air fàs tuill mòra dubha anns a’ chruinne-cè tràth a’ cleachdadh na h-aon samhlaidhean.

Tha an t-Oll. Iain Regan, Àrd-ollamh Co-cheangailte aig Roinn Fiosaigs Teòiridheach Mhaigh Nuad, a' toirt iomradh air a' bhuaidh a thug an JWST air ar tuigse air a' chruinne-cè thràth, ag ràdh, “Tha an JWST air ar tuigse air a' chruinne-cè thràth ath-nuadhachadh. A’ cleachdadh a chumhachd iongantach, is urrainn dhuinn a-nis sealladh fhaighinn air a’ chruinne-cè oir cha robh e ach beagan cheudan millean bliadhna às deidh a ’Bhreat Bang - àm nuair a bha an cruinne-cè nas lugha na 1% den aois a th’ ann an-dràsta. ”

Tha co-dhùnaidhean an rannsachaidh seo a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air cruthachadh agus mean-fhàs galaxies tràth agus bheir e stiùireadh do mhodalan teòiridheach san àm ri teachd. Le bhith a’ cothlamadh dàta amharc bhon JWST le samhlaidhean coimpiutair adhartach, tha e comasach do luchd-saidheans a-nis dìomhaireachdan na cruinne-cè tràth fhuasgladh ann an dòighean a bha uair do-dhèanta.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè cho cudromach 'sa tha an atharrais coimpiutair ùr a chaidh a leasachadh le luchd-rannsachaidh?

Tha an atharrais coimpiutair ùr a’ toirt seachad riochdachadh nas cruinne de chruthachadh tràth galaxy agus a’ co-thaobhadh ri beachdan a rinn Teileasgop Space James Webb (JWST). Bidh e a’ toirt dùbhlan do thuigse a bh’ ann roimhe agus a’ tilgeil solas air iom-fhillteachd na cruinne tràth.

2. Ciamar a tha an atharrais a' cumail sùil air cruthachadh galaxies anns a' chruinne-cè tràth?

Bidh an atharrais, ris an canar na “Renaissance simulations,” a’ fuasgladh cnapan beaga de stuth dorcha agus a’ cumail sùil air a’ cho-chruinneachadh aca gu halos cùis dhorcha, a bhios an uairsin a’ toirt aoigheachd do galaxies. Bidh e cuideachd a’ modail cruthachadh nan reultan as tràithe, ris an canar rionnagan Sluagh III, a tha nas gile agus nas mòr na rionnagan an-diugh.

3. Dè na seallaidhean a tha an rannsachadh seo a' toirt air ar tuigse air a' chruinne-cè thràth?

Tha an rannsachadh a 'sealltainn gun robh an cruinne-cè tràth làn de rionnagan mòra a' cruthachadh agus sluagh a bha a 'sìor fhàs de thuill dubha mòra. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh a’ phàirt dheatamach a tha aig samhlaidhean coimpiutair adhartach ann a bhith a’ tuigsinn ar tùsan anns a’ chruinne-cè.

4. Ciamar a tha Teileasgop Fànais Sheumais Webb (JWST) a' cur ri ar tuigse air a' chruinne-cè thràth?

Tha an JWST air ar tuigse mun chruinne-cè tràth ath-nuadhachadh le bhith a’ toirt seachad seallaidhean cumhachdach air a’ chruinne-cè mar nach robh e ach beagan cheudan millean bliadhna às deidh a’ Bhrag Mhòr. Tha na beachdan sin air stiùireadh a thoirt do leasachadh mhodalan teòiridheach agus air ar n-eòlas air tùsan na cruinne a leudachadh.