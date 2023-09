Dh’ fhaodadh lorg ann an Astràilia an Iar leantainn gu tasgaidhean ùra de daoimeanan pinc

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ sgrùdadh tasgadh daoimean Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar air lorg mòr a dhèanamh a dh’ fhaodadh tasgaidhean ùra de daoimeanan pinc a lorg air a bheil iarrtas mòr, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications. B' e mèinn daoimean Earra-Ghàidheal, a tha a-nis dùinte, a thàinig bho 90% de chlachan-eun dathte an t-saoghail. Faodaidh daoimeanan pinc den chàileachd as àirde deichean de mhilleanan dolar fhaighinn.

A’ cleachdadh leusairean gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air mèinnirean agus creagan a chaidh a thoirt a-mach à tasgadh Earra-Ghàidheal, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an làrach far an deach na daoimeanan pinc a chruthachadh co-cheangailte ri briseadh seann supercontinent ris an canar Nuna, a thachair o chionn timcheall air 1.3 billean bliadhna. Bha eòlas air an sgìre far a bheil am mèinn suidhichte a’ sìneadh tron ​​​​bhriseadh seo, a’ cruthachadh beàrnan ann an rùsg na Talmhainn a leig le magma siubhal chun uachdar, a’ toirt leis na daoimeanan pinc.

Gu traidiseanta, lorgar tasgaidhean daoimean taobh a-staigh creagan bholcànach ann am meadhan seann mòr-thìrean. Ach, airson daoimeanan a bhith a’ nochdadh dath pinc no dearg, feumaidh iad a dhol tro fheachdan dian bho bhith a’ bualadh air lannan teactonaig, a dh’ atharraicheas na structaran criostal aca. Mar thoradh air an tubaist ann an Astràilia an Iar agus Ceann a Tuath Astràilia o chionn timcheall air 1.8 billean bliadhna chaidh daoimeanan gun dath a thionndadh gu daoimeanan pinc domhainn fo rùsg na Talmhainn.

Lorg an sgioba rannsachaidh gu bheil tasgaidhean Earra-Ghàidheal 1.3 billean bliadhna a dh’ aois, a’ nochdadh gun do chruthaich iad nuair a bhris an supercontinent Nuna. Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh àite deatamach a bhith aig amannan nan seann mhòr-thìrean, a chaidh a chruthachadh nuair a bhriseas supercontinents, ann a bhith a’ cruthachadh tasgaidhean daoimean pinc. Dh’ fhaodadh an lorg seo oidhirpean sgrùdaidh a stiùireadh ann a bhith a’ lorg bholcànothan pinc ùra le daoimean, a dh’ fhaodadh leantainn gu lorg tasgaidhean coltach ris ann an Astràilia agus pàirtean eile den t-saoghal.

Mar gheàrr-chunntas, tha luchd-rannsachaidh a tha a’ sgrùdadh tasgadh daoimean Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar air na suidheachaidhean geòlais a tha riatanach airson daoimeanan pinc a chruthachadh. Chruthaich briseadh suas an t-seann supercontinent Nuna beàrnan ann an rùsg na Talmhainn, a’ leigeil le magma daoimeanan pinc a ghiùlan chun uachdar. Tha an lorg a’ moladh gur dòcha gur e amannan seann mòr-thìrean a tha cudromach airson tasgaidhean daoimean pinc ùra a lorg.