Tha Pink Diamond Discovery a’ tabhann lèirsinn air pròiseas cruthachadh

Tha luchd-rannsachaidh a tha a’ sgrùdadh tasgadh daoimean Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar air seallaidhean ùra fhaighinn air cruthachadh daoimeanan pinc agus seòrsachan dath eile, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Communications. Tha mèinn Earra-Ghàidheal, a tha air cunntas a thoirt air 90% de daoimeanan pinc an t-saoghail, a-nis dùinte, a’ fàgail na seudan sin eadhon nas tearc agus nas luachmhoire. Faodaidh daoimeanan pinc snasta den chàileachd as àirde prìsean fhaighinn anns na deichean mhilleanan dolar.

Bha an sgrùdadh ag amas air tuigse fhaighinn air na suidheachaidhean geòlais a tha riatanach airson daoimeanan pinc a chruthachadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air sampallan bho mhèinn Earra-Ghàidheal, bha e comasach do luchd-saidheans na suidheachaidhean sònraichte a chomharrachadh a dh’ fheumar airson na seudan tearc sin a leasachadh. Dh’ fhaodadh an t-eòlas seo leantainn gu lorg tasgaidhean ùra de daoimeanan pinc ann an raointean eile.

Tha daoimeanan pinc air an cruthachadh fo chuideam mòr agus teòthachd àrd domhainn taobh a-staigh culaidh na Talmhainn. Tha iad air an dèanamh suas de ghualain fìor-ghlan, dìreach mar daoimeanan geal, ach tha an dath sònraichte aca a’ tighinn bho làthaireachd structar atamach tearc a tha a’ gabhail a-steach solas uaine. Tha an dearbh phròiseas air mar a bhios daoimeanan pinc a’ faighinn an dath fhathast gu ìre mhòr na dhìomhaireachd, ach tha an rannsachadh o chionn ghoirid seo a’ toirt luchd-saidheans nas fhaisge air an enigma fhuasgladh.

Tha mèinn Earra-Ghàidheal, le na stòrasan mòra de daoimeanan pinc aige, air a bhith na thùs cudromach de na clachan luachmhor sin airson grunn dheicheadan. Bha a dhùnadh san t-Samhain 2020 a’ comharrachadh deireadh linn airson gnìomhachas daoimeanan, a’ meudachadh ion-mhiannaichte agus luach nan daoimeanan pinc a th’ ann.

Fhad ‘s a tha an sgrùdadh a’ tabhann seallaidhean cudromach air pròiseas cruthachadh daoimeanan pinc, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na suidheachaidhean a tha riatanach airson an cruthachadh. A dh’ aindeoin sin, tha an lorg seo a’ toirt dòchas ùr airson tasgaidhean daoimean pinc a lorg ann an àiteachan eile air an t-saoghal.

