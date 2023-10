Rannsachadh Ùr a’ nochdadh Flagella air chall bacteria mara agus feartan eile nuair a thilleas iad don chuan

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Co-Institiud Genome Roinn Cumhachd na SA, ann an co-obrachadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Nevada, Las Vegas, air toraidhean iongantach a lorg mu bacteria bhon phylum Chloroflexota. Chaidh na bacteria sin, a tha ainmeil airson an comas truailleadh a bhriseadh sìos agus ath-chuairteachadh gualain, a lorg gu robh flagella ann an fuarain teth ach chaill iad am feart seo nuair a thàinig iad gu bhith a’ fuireach ann an àrainneachdan mara o chionn ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean.

Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas gu sònraichte air clas taobh a-staigh Chloroflexota ris an canar Dehalococcoidia, aig a bheil comas ceimigean cronail a lorgar ann am puinnseanan agus fuarain a lughdachadh. Tro genome agus sreath metagenomic, lorg iad gu robh flagella aig Dehalococcoidia a bha a’ fuireach san earrach teth, feart nach robh aithnichte roimhe seo ann an Chloroflexota. An coimeas ri sin, cha robh flagella aig an co-aoisean a bha a’ fuireach sa chuan, a’ moladh gun deach na structaran sin a chall nuair a chaidh atharrachadh mean-fhàs air àrainneachdan mara.

Nochd an sgrùdadh cuideachd feartan iongantach eile anns an earrach teth Dehalococcoidia. Bha cuid de na feartan sin air a dhol à bith ann am bacteria a thàinig gu bhith beò sa chuan, fhad ‘s a bha na tha air fhàgail de fheartan eile. Mar eisimpleir, sheall an dà chuid fuaran teth agus àite-còmhnaidh mara Dehalococcoidia call ballachan cealla agus pàtran iom-fhillte de mean-fhàs airson ginean co-cheangailte ri ithe todhar planntrais. Tha seo a’ nochdadh gu bheil coltas ann gu bheil na bacteria sin an urra ri co-obrachadh le meanbh-fhàs-bheairtean eile sa choimhearsnachd aca gus stuth planntrais a bhriseadh sìos.

A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh einnseanan aig an earrach teth Dehalococcoidia gus hormonaichean planntrais a cho-chur no a lughdachadh, a’ nochdadh gum faodadh gum biodh comas aig an co-aoisean a tha a ’fuireach air an fhearann ​​​​fàs planntrais a làimhseachadh.

Dh’ fhaodadh buaidh chudromach a bhith aig tuigse air eachdraidh mean-fhàs agus feartan sònraichte bacteria Chloroflexota air meanbh-fhàs-bheairtean innleadaireachd airson tagraidhean leithid cinneasachadh bith-chonnaidh. Le bhith a’ cleachdadh an comasan metabolach eadar-mheasgte, is dòcha gum bi e comasach do luchd-saidheans pròiseasan nas seasmhaiche agus nas èifeachdaiche a leasachadh ann an grunn ghnìomhachasan.

Dh’ fhaodadh tuilleadh sgrùdaidhean air na bacteria sin solas a thilgeil air a’ chleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith aig pròiseasan microbial ann an cinneasachadh bith-chonnaidh agus tagraidhean seasmhach eile.

