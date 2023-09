A’ sgrùdadh chuairtean fèin-catalytic: a dh’ionnsaigh tuigse air tùsan beatha

Tha àite deatamach aig autocatalysis ann an ath-riochdachadh agus seasmhachd beatha. Tha sgioba de luchd-saidheans bho Oilthigh Wisconsin-Madison air sgrùdadh a dhèanamh gus tuigse fhaighinn air na prionnsapalan bunaiteach a tha mar bhunait air autocatalysis agus na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige air lorg beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

Tha autocatalysis a 'toirt iomradh air imrich ceimigeach far a bheil toradh an ath-fhreagairt ag obair mar inneal-cathrach airson an aon fhreagairt. Ann am faclan eile, tha am freagairt fèin-sheasmhach agus fèin-adhartachadh. Tha an luchd-rannsachaidh air fòcas sònraichte a chuir air clas de chuairtean autocatalytic ris an canar Autocatalytic Cycles (CompACs) stèidhichte air co-roinn.

Bidh an luchd-rannsachaidh an-toiseach a’ mìneachadh bun-bheachd co-roinn ann an CompACn. Tha co-roinn a’ toirt a-steach an ath-bhualadh eadar cruth oxidized de eileamaid no todhar, air a chomharrachadh mar MHi, agus cruth lùghdaichte, air a chomharrachadh mar MLo, a’ leantainn gu cruthachadh dà MMed stàite eadar-mheadhanach agus na toraidhean sgudail co-cheangailte riutha, air an comharrachadh mar XComp, M. Faodaidh stoichiometry an ath-bhualadh seo atharrachadh, agus ann an cuid de chùisean, faodaidh gnèithean bìdh a bharrachd a bhith an sàs ann cuideachd.

Bidh an sgioba an uairsin a’ sgrùdadh dà phròiseas taice a dh’ fhaodadh tachairt ann an CompACs: pròiseasan taice oxidative agus lughdachail. Bidh am pròiseas oxidative a’ cleachdadh oxidant gus MMed a thionndadh gu MHi, a’ leantainn gu cruthachadh CompAC oxidative. Air an làimh eile, tha am pròiseas lùghdachaidh a’ toirt a-steach lughdadair a lughdaicheas MMed gu MLo, a’ cruthachadh CompAC lughdachail.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na cuairtean sin, tha an luchd-rannsachaidh air grunn phàirtean le còd dath. Thathas a’ cur cuideam air na autocatalysts, aig a bheil pàirt chudromach anns na cuairtean. Tha na stàitean eadar-mheadhanach M air an comharrachadh ann am purpaidh, dearg agus òr gus na stàitean as oxidized, eadar-mheadhanach agus as ìsle a riochdachadh, fa leth. Tha an oxidant agus reductant, a tha an sàs anns na pròiseasan taice, air an comharrachadh ann an gorm is uaine, fa leth.

Tha a bhith a’ tuigsinn prionnsapalan chuairtean fèin-ghluasadach chan ann a-mhàin a’ toirt solas air iom-fhillteachd beatha air an Talamh ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na suidheachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith riatanach airson beatha nochdadh ann an àiteachan eile sa chruinne-cè. Le bhith a’ comharrachadh nan suidheachaidhean as coltaiche airson autocatalysis, faodaidh luchd-saidheans an rannsachadh airson beatha a chuimseachadh air planaidean aig a bheil feartan co-chosmhail agus comas airson ath-bheachdan ceimigeach fèin-sheasmhach.

Tha an rannsachadh seo a’ cur ri rannsachadh leantainneach air tùsan beatha agus an comas dòighean beatha taobh a-muigh a lorg. Le bhith a’ leudachadh ar n-eòlais air na prionnsapalan bunaiteach a tha mar bhunait air ath-riochdachadh agus seasmhachd beatha, thig sinn ceum nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne.

stòran:

- Oilthigh Wisconsin-Madison