Leabhar còcaireachd ùr de stiùiridhean reasabaidhean ceimigeach a’ lorg beatha a-muigh

Tha luchd-saidheans air liosta fharsaing de reasabaidhean ceimigeach a chuir ri chèile aig a bheil comas beatha a chruthachadh, a stiùireas rannsachadh beatha air exoplanets fad às. Tha na reasabaidhean sin a’ toirt a-steach measgachadh de mholacilean bho air feadh a’ bhùird ràitheil agus a’ gineadh pàtrain ath-bhualaidhean fèin-ghintinn ris an canar ath-bheachdan autocatalytic.

Bidh ath-bhualaidhean autocatalytic a’ brosnachadh an aon ath-bhualadh a-rithist agus thathas den bheachd gu bheil iad deatamach airson beatha a chumail suas. Tha an luchd-rannsachaidh air 270 measgachadh de mholacilean a chomharrachadh aig a bheil comas fèin-catalysis seasmhach. Faodaidh na reasabaidhean sin luchd-saidheans a chuideachadh gus atharrais a dhèanamh air na suidheachaidhean a chithear ann an exoplanets fad às agus sgrùdadh a dhèanamh air comas beatha.

Ged is dòcha nach bi e comasach gu bràth fios cinnteach ciamar a thòisich beatha air an Talamh, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd le bhith ag ath-chruthachadh suidheachadh planaid ann an tiùb deuchainn, gun tuig iad daineamaigs cumail suas beatha sa chiad àite. Le bhith a’ cleachdadh an liosta reasabaidhean a chaidh fhoillseachadh às ùr, faodaidh luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air comas beatha air exoplanets le bhith a’ dèanamh atharrais air na suidheachaidhean a chithear anns na saoghal fad às sin.

Tha buaidh aig an rannsachadh cuideachd air a bhith a’ sìoladh a-mach planaidean far nach eil beatha ann. Le bhith a’ tuigsinn an t-seòrsa de dh’ ath-bhualaidhean ceimigeach a tha a’ tachairt ann an àrainneachd abiotic no prebiotic, is urrainn do luchd-saidheans nas fhasa ainmean-sgrìobhte meallta-dearbhach aithneachadh. Cuidichidh an t-eòlas seo le bhith a’ lorg exoplanets a ghabhas àiteachadh agus oidhirpean fòcas a chuir air an fheadhainn aig a bheil an comas as motha airson beatha aoigheachd.

Gu h-iomlan, tha an leabhar còcaireachd farsaing seo de reasabaidhean ceimigeach a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air na bith-cheimigean a dh'fhaodadh a bhith ann taobh a-muigh na Talmhainn. Bidh e a’ fosgladh slighean ùra airson a bhith a’ rannsachadh beatha anns a’ chruinne-cè agus a’ neartachadh ar tuigse mu na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha nochdadh.

