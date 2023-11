Tha briseadh ann am fiosaig Quantum a’ nochdadh a’ bhuaidh dìomhair Spinaron

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Julius Maximilian ann an Würzburg (JMU) agus Ionad Rannsachaidh Jülich sa Ghearmailt air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann am fiosaig cuantamach: gu bheil stàite cuantamach ùr ann ris an canar an spinaron. Tha am foillseachadh seo a’ toirt dùbhlan do bharailean gnàthach mu ghiùlan stuthan giùlain aig teòthachd ìosal agus tha comas aige ar tuigse air fiosaig cuantach teòiridheach ath-dhealbhadh.

Anns an deuchainn, bha atom cobalt air a chuir air uachdar copair fosgailte do raon magnetach làidir fo chumhachan fìor fhuar. Chunnaic an luchd-rannsachaidh iongantas iongantach - bha snìomh an atom cobalt an-còmhnaidh a’ gluasad air ais is air adhart. Gus seo a nochdadh, rinn iad coimeas eadar an atom cobalt agus ball rugbaidh snìomh ann an sloc bàlaichean, a’ cuir às na bàlaichean mun cuairt ann an dòigh coltach ri tonn.

Thug an cothlamadh den raon magnetach dian agus tip iarainn a chaidh a chur ris a’ mhiocroscop tunail sganaidh sgèile atamach aca cothrom don luchd-rannsachaidh snìomh magnetach an atom cobalt fhaicinn. Thog an tionndadh leantainneach seo de shnìomh na dealanan anns an uachdar copair, ag adhbhrachadh orra oscillate agus ceangal ris an atom cobalt.

Tha an lorg iongantach seo a’ toirt dùbhlan do bhuaidh stèidhichte Kondo, a tha a’ mìneachadh an aghaidh dealain ann an stuthan fuar anns a bheil neo-chunbhalachd magnetach. Fo bhuaidh Kondo, bu chòir eadar-obrachaidhean dealanach neodachadh a dhèanamh air àm magnetach an atom cobalt. Ach, anns an deuchainn seo, chùm an atom cobalt an magnetachd aige fhad ‘s a bha e ag eadar-obrachadh leis na dealanan, a’ dol an aghaidh ro-innse buaidh Kondo.

Tha buaidh buaidh spinaron a’ leudachadh nas fhaide na an deuchainn shònraichte seo. Tha e a’ togail ceist mun tuigse fad-ùine air gnìomhachd cuantamach nuair a thèid meatailtean mar cobalt agus copar a chur còmhla. Tha an luchd-saidheans le uallach airson an lorg an dùil gum faodadh tagraidhean nas fharsainge a bhith aig spinarons, a dh’ fheumas ath-sgrùdadh a dhèanamh air suidheachaidhean far an robhar a’ gabhail ris a’ bhuaidh Kondo roimhe seo.

Ged a tha an t-adhartas seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air giùlan stuth aig ìre atamach, tha na cleachdaidhean practaigeach aige fhathast ri dhearbhadh. Ach, tha tuigse air fiosaig amannan magnetach air uachdar meatailt deatamach airson rannsachadh bunaiteach san raon a thoirt air adhart. Mar a tha an eòlaiche fiosaigeach Matthias Bode bho JMU a’ toirt geàrr-chunntas air, “Tha an lorg againn cudromach airson tuigse fhaighinn air fiosaig amannan magnetach air uachdar meatailt ... tionndadh dha-rìribh bhuaithe.”

Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Physics, a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh sgrùdaidh air buaidh spinaron agus tuigse nas doimhne air nàdar toinnte fiosaig cuantamach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a 'bhuaidh a th' aig spinaron?

Tha buaidh spinaron na staid cuantamach a chaidh a lorg às ùr a bhios a’ tachairt ann an suidheachaidhean fìor fhuar nuair a tha atom cobalt air uachdar copair fosgailte do raon magnetach làidir. Tha e a’ toirt iomradh air flip-flopping leantainneach de shnìomh an atom cobalt, a bhrosnaicheas na dealanan anns an uachdar copair agus a bheir dùbhlan do theòiridhean a tha ann mu stuthan giùlain aig teòthachd ìosal.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig Kondo?

Tha buaidh Kondo a’ mìneachadh a’ chrìoch as ìsle de strì an aghaidh dealain ann an stuthan fuar anns a bheil neo-chunbhalachd magnetach. Tha e a’ moladh gu bheil eadar-obrachaidhean dealanach a’ neodachadh àm magnetach nan neo-chunbhalachd sin. Ach, tha lorg buaidh spinaron anns an deuchainn a chaidh ainmeachadh roimhe a’ moladh gur dòcha nach bi buaidh Kondo iomchaidh anns a h-uile suidheachadh anns a bheil meatailtean mar cobalt agus copar.

Dè na buaidhean practaigeach a tha aig buaidh spinaron?

Ged a tha na cleachdaidhean practaigeach a tha aig buaidh spinaron fhathast mì-chinnteach, tha e a’ doimhneachadh ar tuigse mu ghiùlan stuth aig ìre atamach. Dh’ fhaodadh gum bi buaidh fharsaing aig an adhartas seo air raon fiosaig cuantamach agus dh’ fhaodadh sin leantainn gu ath-sgrìobhadh fiosaig cuantamach teòiridheach mar a tha fios againn air.