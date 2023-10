Bidh speuradairean a’ faighinn seallaidhean ùra air raon magnetach na grèine

Tha sgioba de luchd-saidheans eadar-nàiseanta, a’ gabhail a-steach luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Sheffield san RA, air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn raon magnetach na grèine. A’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh bho Theileasgop Solar Daniel K. Inouye (DKIST) ann an Hawaii, an teileasgop grèine as cumhachdaiche san t-saoghal, bha e comasach don luchd-saidheans mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh fhaighinn mu raon magnetach uachdar “sàmhach” na grèine. Tha buaidh aig an dàta seo air ar tuigse mu ghluasad lùtha eadar diofar shreathan den Ghrian agus dh’ fhaodadh e cuideachadh le bhith a’ mìneachadh carson a tha an t-sreath as fhaide a-muigh, ris an canar an corona, ceudan de thursan nas teotha na an uachdar.

Is e aon de na prìomh thoraidhean bho na beachdan a bhith a’ lorg pàtran coltach ri nathair ann an raon magnetach àile ìosal na grèine, ris an canar cuideachd an cromosphere. Tha am pàtran seo deatamach airson ar tuigse air na h-uinneanan lùthmhor a tha a’ nochdadh sa ghrèin, leithid teasachadh plasma grèine gu milleanan de Kelvins agus spreadhaidhean cumhachdach ris an canar Coronal Mass Ejections (CMEn). Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil na h-atharrachaidhean iom-fhillte beag-sgèile ann an stiùireadh an raoin magnetach, a tha co-chòrdail ris a’ phàtran coltach ri nathair, mar chomharra air pròiseas ris an canar ath-cheangal magnetach, far am bi raointean magnetach an-aghaidh ag eadar-obrachadh agus a’ leigeil ma sgaoil lùth.

Tha rannsachadh ro-làimh air na h-eadar-dhealachaidhean teòthachd eadar an corona agus an uachdar air fòcas a chuir air spotan grèine, roinnean mòra agus fìor magnetach air uachdar na grèine. Ach, tha an sgrùdadh gnàthach air nochdadh cho iom-fhillte ‘s a tha stiùiridhean achaidhean magnetach anns a’ “ghrian shàmhach,” ris an canar, a tha còmhdaichte le ceallan convective nas lugha ris an canar gràinneagan. Tha raointean magnetach nas laige ach nas beothaile anns na gràinean sin, a dh’ fhaodadh pàirt a bhith aca ann a bhith a’ cothromachadh buidseat lùtha a’ chromosphere.

Tha an DKIST, a chaidh a stèidheachadh ann an 2022, air comasan amharc na grèine nach fhacas a-riamh a thoirt do luchd-saidheans. Bheir e comas dhaibh feartan na grèine fhaicinn le ìre iongantach de mhion-fhiosrachadh, coltach ri bhith a’ faicinn bonn beag bho astar mòr. Tha an teileasgop na cho-obrachadh eadar diofar ionadan, a’ gabhail a-steach Oilthigh na Banrigh ann am Beul Feirste, an Amharclann Solar Nàiseanta, Institiud Max Planck airson Rannsachadh Siostam Grèine, agus Oilthigh Eötvös Loránd.

Le bhith a’ tilgeil solas air nàdar iom-fhillte raon magnetach na grèine, tha an rannsachadh seo gar toirt aon cheum nas fhaisge air tuigse fharsaing air an rionnag againn a tha a’ toirt seachad ar beatha.

-

stòran:

- Oilthigh Sheffield

- Oilthigh na Banrigh Beul Feirste

- Amharclann Solar Nàiseanta

Mìneachaidhean:

- Ath-cheangal magnetach: Pròiseas far am bi raointean magnetach an-aghaidh ag eadar-obrachadh agus a’ leigeil ma sgaoil lùth.

- Toirmeasg coronal (CMEn): spreadhaidhean cumhachdach a tha a’ tachairt ann an corona na grèine, a’ leigeil ma sgaoil tòrr plasma agus rèididheachd electromagnetic.

(Tha an artaigil seo stèidhichte air an fhiosrachadh bho artaigil tùsail a chaidh fhoillseachadh le Devdiscourse)