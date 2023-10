Modail Ùr a’ nochdadh gluasad Cilia sioncronaich air a stiùireadh le roinnean crìche

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans bho MPI-DS air lorg pàtran eagrachaidh cumanta a tha air a cho-roinn le diofar shiostaman, a’ toirt a-steach an sluagh aig lann-cluiche ball-coise, casan ceud-chasach, agus na cilia nar sgamhanan.

Tha co-òrdanachadh beating cilia deatamach airson an gluasad sioncronaich. Eu-coltach ri gnìomhan co-òrdanaichte luchd-leantainn ball-coise no an siostam nearbhach meadhanach a tha a’ cumail smachd air casan ceud-chasach, chan eil siostam smachd meadhanaichte aig cilia. Ach, tha iad an urra ri eadar-obrachaidhean neo-chothromach agus buaidh roinnean crìche gus sioncronadh a choileanadh.

Thog an luchd-rannsachaidh an àite deatamach a tha aig roinnean crìche ann an co-òrdanachadh cilia. Nuair a bhios cilia a 'bualadh còmhla, bidh iad a' sioncronadh le bhith a 'bualadh beagan air beulaibh an nàbaidhean air aon taobh agus beagan às deidh an nàbaidhean air an taobh eile, a' cruthachadh pàtran coltach ri tonn. Tha an sioncronadh seo air a thòiseachadh leis na roinnean crìche agus air a chomasachadh leis an lionn timcheall air na cilia.

Gu inntinneach, chan eil cilia faisg air a chèile a 'toirt an aon fhorsa air a chèile. A rèir an t-suidheachaidh aca, faodaidh a nàbaidh barrachd buaidh a thoirt air cilium na a chaochladh. Tha an t-iongantas seo, gu sònraichte ann an siostaman cilia làn phasgan, a’ leantainn gu pàtran stiùirichte, neo-chothromach a bhios a’ cruthachadh tonn.

Bidh na roinnean crìche ag obair mar luchd-pacaidh, a’ toirt ionnsaigh air cilia eile ann an dòigh a tha a’ sgaoileadh. Tha an amharc seo a’ toirt dùbhlan do mhodalan a bh’ ann roimhe a bha a’ gabhail ris gu bheil crìochan a’ cur dragh air an òrdugh.

Tha am modail ùr seo a’ toirt sealladh dhuinn air fèin-eagrachadh stuth beò agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha feartan uachdar ann a bhith a’ tuigsinn uidheamachdan sioncronaidh. Tha na co-dhùnaidhean a’ drochaid a’ bheàirn eadar na lannan microscopach agus macroscopach, a’ nochdadh coltas iongantach ann am prionnsapalan eagrachaidh.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air a’ phàtran buille co-òrdanaichte de cilia agus a’ phàirt a th’ aig roinnean crìche ann a bhith a’ stiùireadh an gluasad sioncronaich.

- Dàibhidh J. Hickey et al, Tha eadar-obrachaidhean neo-chothromach ag adhbhrachadh sioncronadh cilium luath ann an siostaman crìochnaichte, Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

- Luaidh: Tha modail ùr a’ toirt cunntas air gluasad cilia sioncronaich air a stiùireadh le roinnean crìche (2023, Sultain 29) a chaidh fhaighinn air ais 29 Sultain 2023 bho Phys.org.