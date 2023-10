Tha Dòigh Ùr a’ nochdadh buaidh talla orbital ann an Spintronics

Tha luchd-rannsachaidh air innleachd ùr a leasachadh gu soirbheachail a leigeas le bhith a’ coimhead gu dìreach air buaidh orbital Hall, iongantas fiosaig nach deach aithneachadh roimhe. Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig an lorg adhartach seo air raon spintronics agus leasachadh innealan stòraidh dàta an ath ghinealach.

Tha cuimhneachain spintronic, air an cleachdadh ann an coimpiutairean adhartach agus saidealan, an urra ri momentum ceàrnach gnèitheach dealanach, ris an canar spin, airson fiosrachadh a stòradh agus fhaighinn air ais. Bidh buaidh Spion Hall, a tha a’ tachairt mar thoradh air gluasad corporra dealanan, a’ gineadh sruth magnetach aig a bheil raon farsaing de thagraidhean ann an grunn raointean, a’ toirt a-steach electronics cumhachd ìosal agus meacanaig cuantamach.

Ann an sgrùdaidhean o chionn ghoirid, tha luchd-saidheans air seòrsa eile de ghluasad a lorg a tha air a thaisbeanadh le dealanan: momentum orbital angular, coltach ri orbit na Talmhainn timcheall na grèine. Tha buaidh aig an iongantas seo, ris an canar buaidh orbital Hall, air stuthan magnetach. Ach, tha e air a bhith dùbhlanach a bhith ga lorg gu ceart agus ga eadar-dhealachadh bho shruthan-snìomh.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, dhealbh luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Ohio dòigh-obrach a’ cleachdadh mheatailtean gluasaid aotrom, aig a bheil sruthan talla snìomh lag, gus sruthan magnetach a lorg mar thoradh air buaidh orbital Hall. Le bhith a’ nochdadh solas laser polarichte air filmichean tana de chromium, chunnaic an sgioba comharra magneto-optigeach sònraichte a bha a’ nochdadh gu robh feartan buaidh làidir orbital Hall anns na dealanan cruinnichte aig aon cheann den fhilm.

Tha lorg buaidh orbital Hall a’ fosgladh chothroman ùra airson adhartasan ann an tagraidhean spintronics. Le bhith a’ lughdachadh caitheamh lùtha de stuthan magnetach, dh’ fhaodadh innealan san àm ri teachd buannachd fhaighinn bho choileanadh nas fheàrr, barrachd earbsachd, agus èifeachdas lùtha nas fheàrr. Tha an t-adhartas seo a’ fuasgladh na slighe airson sruthan orbital a chleachdadh an àite sruthan snìomh, a dh’ fhaodadh ùine agus cosgais a shàbhaladh san fhad-ùine.

Tha an luchd-rannsachaidh ag amas air tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ cheangal eadar buaidhean Spionnaidh Hall agus buaidhean orbital Hall ann an diofar sheòrsaichean de mheatailtean. Cuidichidh tuigse air na h-uinneanan fiosaig iom-fhillte seo ri adhartasan ann an diofar raointean agus leasachadh theicneòlasan ùra.

- Igor Lyalin et al, Lorg Magneto-Optical air Buaidh Talla Orbital ann an Chromium, Litrichean Lèirmheas Corporra (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.156702

- Oilthigh Stàite Ohio