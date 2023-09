Microcombs: Fuasgladh comas lasers àrd-choileanaidh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Teicneòlais Chalmers san t-Suain air adhartas mòr a dhèanamh ann an leasachadh microcombs, gan dèanamh deich tursan nas èifeachdaiche agus a’ fosgladh an dorais gu lorgaidhean ùra ann an sgrùdadh fànais agus cùram slàinte. Tha comas aig microcombs, a tha gu ìre mhòr nan riaghladairean air an dèanamh le solas, grunn raointean atharrachadh air sgàth an comas air triceadan a thomhas gu mionaideach.

Bidh microcomb ag obair le bhith a’ cleachdadh leusair gus photons a tha a’ cuairteachadh am broinn microresonator a chuir, a’ roinn an t-solais ann an raon farsaing de thrictean. Tha na triceadan sin air an suidheachadh ann an co-cheangal ri chèile, a’ cruthachadh seòrsa ùr de sholas aotrom le iomadh tricead ann an aonadh, coltach ri lasers.

Tha cleachdadh microcombs gu math mòr, bho bhith a’ calibration ionnstramaidean a thathas a’ cleachdadh ann a bhith a’ lorg exoplanets gu bhith a’ cumail sùil air slàinte neach le bhith a’ dèanamh anailis air sampallan anail. Ach, bha crìochan aig microcombs roimhe a thaobh èifeachdas, gan casg bho bhith a’ coileanadh an làn chomais.

Tha an luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Chalmers air faighinn seachad air a’ chuingealachadh seo le bhith a’ leasachadh dòigh a dh’ àrdaicheas cumhachd laser a’ mhicrocomb deich tursan agus a thogas an èifeachdas bho timcheall air 1 sa cheud gu còrr air 50 sa cheud. Tha an dòigh seo a 'gabhail a-steach a bhith a' cleachdadh dà microresonators, a bhios ag obair còmhla gus cur ri coileanadh a 'microcomb.

Tha an adhartas seo cudromach leis gu bheil e a’ toirt teicneòlas laser àrd-choileanadh gu raon nas fharsainge de mhargaidhean. Mar eisimpleir, faodar microcombs a chleachdadh ann am modalan lidar airson carbadan fèin-riaghailteach, saidealan GPS, drones mothachaidh àrainneachd, agus ionadan dàta airson tagraidhean AI le leud-bann.

Tha comas aig barrachd èifeachdais agus cumhachd microcombs adhartasan ann an sgrùdadh fànais, cùram slàinte agus grunn ghnìomhachasan eile a luathachadh. Tha an rannsachadh seo a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh leasachaidhean ann an teicneòlas leusair agus a’ taisbeanadh comasan atharrachadh geama microcombs.

