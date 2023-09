Mion-sgrùdadh grabhataidh Mars ùr a’ toirt taic do na tha anns a’ Chuan Àrsaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Jaroslav Klokočník bho Institiud Reul-eòlais Acadamaidh nan Saidheansan Seiceach air dòigh ùr a chleachdadh airson mion-sgrùdadh a dhèanamh air feachd trom-inntinn Mars gus tuilleadh fianais a thoirt seachad gu bheil cuan-paleo Martian a tuath ann. Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Icarus, a’ leudachadh air dòighean-obrach a bh’ ann roimhe agus a’ tabhann tuigse nas mionaidiche air farsaingeachd a’ chuain àrsaidh.

Tha buaidh mhòr aig toraidhean an sgrùdaidh air rannsachadh uisge air Mars agus air a’ chomas a th’ ann airson beatha san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh air a’ phlanaid. Tha an luchd-rannsachaidh a’ toirt fa-near gum faodar an dòigh sgrùdaidh grabhataidh seo a chuir an sàs ann an grunn chuspairean leithid geòlas, geo-fiosaigs, uisgeachadh, agus eigh-eòlas, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ bhodhaig celestial.

Chaidh na h-ùghdaran thairis air an dòigh thraidiseanta airson uachdar planaid a mhapadh stèidhichte air neo-riaghailteachdan grabhataidh a-mhàin, a thug a-steach pròiseas ùr a rinn mion-sgrùdadh air taobhan grabhataidh air an tomhas bho thomhasan neo-riaghailteachd grabhataidh. Tha na taobhan grabhataidh seo a’ tabhann caractar matamataigeach de na feachdan grabhataidh a tha air an cur an gnìomh le diofar fheartan uachdar air Mars, leithid beanntan agus trainnsichean.

Gus taic a thoirt don sgrùdadh aca, chleachd an luchd-rannsachaidh dàta topografach a fhuaireadh bhon inneal Mars Orbital Laser Altimeter air bòrd Mars Global Surveyor NASA. Mhìnich an ionnstramaid a’ phlanaid airson 4½ bliadhna, a’ toirt seachad fiosrachadh deatamach airson uachdar Martian a thuigsinn.

Bha an obair a rinn an t-Àrd-ollamh Klokočník cuideachd a’ cleachdadh an dòigh sgrùdaidh grabhataidh seo gus dearbhadh gu robh paleolakes agus siostaman paleoriver ann fo ghainmhich Sahara air an Talamh. Chaidh an dòigh seo a chleachdadh cuideachd airson coimeas a dhèanamh eadar feartan cruinn-eòlasach na Talmhainn agus feartan Venus, a’ cuideachadh le ar tuigse air diofar bhuidhnean celestial.

Tha an dòigh sgrùdaidh grabhataidh ùr-ghnàthach seo a’ nochdadh comas airson tuilleadh sgrùdaidh agus tuigse air Mars agus an eachdraidh geòlais aige. Tha e na cheum cudromach air adhart ann a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan eachdraidh ar planaid faisg air làimh agus comasachd seann chuantan.

