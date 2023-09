Dòigh Ùr a’ toirt taic do na tha anns a’ Chuan Àrsaidh air Mars

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air dòigh ùr a chleachdadh gus feachd imtharraingteach Mars a sgrùdadh, a’ toirt seachad tuilleadh fianais gun robh cuan mòr a tuath air a’ phlanaid uaireigin. Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Jaroslav Klokočník bho Institiud Reul-eòlais Acadamaidh nan Saidheansan Seiceach, tha an rannsachadh a’ mìneachadh farsaingeachd a’ chuain phala Martian a tuath ann am barrachd mionaideachd.

Air fhoillseachadh anns an iris Icarus, tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cleachdadh an dòigh grabhataidh gus làthaireachd uisge air Mars a lorg. Tha an dòigh seo air a bhith soirbheachail roimhe seo ann a bhith a’ comharrachadh cuirp uisge air an Talamh, leithid cladach loch o chionn fhada ann an ceann a tuath Afraga. Le bhith a’ dèanamh anailis air taobhan grabhataidh de Mars, gheibh luchd-saidheans tuigse nas fheàrr air feartan geòlais agus uisgeachaidh na planaid.

Chleachd an luchd-rannsachaidh pròiseas a chaidh a leasachadh le Klokočník, a tha a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air taobhan grabhataidh air an tomhas bho thomhasan neo-riaghailteachd grabhataidh. Is e toraidhean matamataigeach a th’ ann an taobhan grabhataidh a tha a’ comharrachadh neo-riaghailteachdan grabhataidh ann am bodhaig planaid. A bharrachd air an sin, chleachd iad dàta topografach a chaidh a ghlacadh le Mars Global Surveyor NASA.

Tha an dòigh-obrach ùr seo a’ leasachadh gu mòr air dòighean a bh’ ann roimhe airson uachdar a mhapadh stèidhichte air neo-riaghailteachdan grabhataidh a-mhàin. Le bhith ag amalachadh dàta topografach, faodaidh luchd-saidheans tuigse nas coileanta fhaighinn air geòlas Martian agus geo-fhiosaig.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ dol nas fhaide na Mars, leis gu bheil an dòigh taobhan grabhataidh air a chuir an sàs ann am buidhnean celestial eile cuideachd. Ann an sgrùdadh air leth a chaidh fhoillseachadh ann an Aithisgean Saidheansail, chaidh an dòigh a chleachdadh gus coimeas a dhèanamh eadar feartan cruinn-eòlasach na Talmhainn agus feartan Venus.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ cur ris an eòlas a th’ againn air eachdraidh geòlais Mars agus a’ toirt seachad fiosrachadh a bharrachd mu chomas beatha air a’ phlanaid. Tha a bhith a’ tuigsinn gu bheil seann chuantan air Mars na cheum deatamach a dh’ ionnsaigh a bhith a’ faighinn a-mach comasachd cruthan beatha san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh.

Mìneachaidhean:

Neo-riaghailteachdan grabhataidh: Raointean de fhorsa iom-tharraing eadar-dhealaichte air an cur an gnìomh le feartan uachdar corp planaid.

Taobhan grabhataidh: Bathar matamataigeach a tha a’ comharrachadh neo-riaghailteachdan grabhataidh ann am bodhaig planaid.

Dàta topografach: Fiosrachadh mu chumadh agus àrdachadh uachdar talmhainn planaid no corp celestial eile.

stòran:

- Sgrùdadh air fhoillseachadh anns an iris Icarus, ceangailte ri Roinn Saidheansan Planetary Comann Reul-eòlais Ameireagaidh.

- Sgrùdadh air fhoillseachadh ann an Aithisgean Saidheansail.

– Jaroslav Klokočník – Àrd-ollamh Emeritus aig Institiud Reul-eòlais Acadamaidh Saidheansan Seiceach.

– Gunther Kletetschka – Àrd-ollamh Rannsachaidh aig Institiud Geo-fhiosaigeach Oilthigh Alasga Fairbanks agus ceangailte ri Oilthigh Theàrlaich ann am Poblachd nan Seiceach.