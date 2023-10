Innealan mapaidh Fuasgail dìomhaireachdan deigh uisge fon uachdar air Mars

Tha dòighean mapaidh grinn a’ tilgeil solas ùr air làthaireachd deigh uisge fo-uachdar air Mars, a’ tabhann seallaidhean luachmhor airson miseanan robotach is daonna san àm ri teachd don Phlanaid Dhearg.

Tha luchd-saidheans a tha an sàs ann am pròiseact Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh Mars (SWIM) aig NASA air trì mapaichean mionaideach a chruthachadh a tha a’ nochdadh cuairteachadh deigh aig diofar dhoimhneachd. Le bhith a’ cleachdadh dàta bhon chamara Àrd-rùn Imaging Science Experiment (HiRISE) air bòrd an Mars Reconnaissance Orbiter, bha e comasach don sgioba na dòighean mapaidh aca ùrachadh agus tuigse nas soilleire fhaighinn air far a bheil deigh fon uachdar an làthair.

Tha na mapaichean, a tha a’ sealltainn deigh aig doimhneachd neoni gu aon mheatair, aon gu còig meatairean, agus nas doimhne na còig meatairean, nan inneal deatamach dha luchd-dealbhaidh misean agus luchd-saidheans. Faodar am fiosrachadh a chaidh a chruinneachadh a chleachdadh gus làraich tighinn air tìr a chomharrachadh airson miseanan san àm ri teachd gus deigh eu-domhainn a sgrùdadh agus gus goireasan a thoirt a-mach airson taic beatha agus gineadh connaidh.

“Tha na mapaichean againn cuideachd cudromach airson miseanan air tìr san àm ri teachd, an dà chuid robotach agus daonna. Faodaidh luchd-dealbhaidh misean a tha airson sgrùdadh a dhèanamh air deigh eu-domhainn na mapaichean againn a chleachdadh mar phàirt de na taghaidhean làraich tighinn air tìr aca," mhìnich Nathaniel Putzig, aon de na co-phrìomh luchd-sgrùdaidh air pròiseact SWIM.

Tha brìgh a bharrachd aig na mapaichean sin cuideachd ann an raon sgrùdaidhean exobiology. Chan e a-mhàin gu bheil Ice on Mars ag obair mar ghoireas luachmhor airson a bhith a’ cumail suas beatha dhaoine ach dh’ fhaodadh e pàirt a ghabhail ann a bhith a’ glèidheadh ​​biosignatures a dh’fhaodadh a bhith ann de sheann bheatha. Dh’ fhaodadh an deigh na h-ainmean fìnealta sin a dhìon bho rèididheachd ianachaidh cronail, gan dèanamh nas buailtiche a bhith air an lorg le miseanan san àm ri teachd.

Tha lorg “talamh polygon” na lorg làidir eile mar thoradh air na h-oidhirpean mapaidh. Anns na roinnean sin, bidh deigh fo-uachdar a’ leudachadh agus a’ dèanamh cùmhnant gu ràitheil, ag adhbhrachadh cruthachadh sgàinidhean poligonal sònraichte air uachdar Martian. Tha a bhith a’ coimhead air na sgàinidhean sin a’ leudachadh timcheall air sgàineadh buaidh ùr a’ nochdadh gu bheil deigh falaichte fon uachdar.

CÀBHA

1. Ciamar a chaidh mapaichean deigh uisge fon uachdar air Mars a chruthachadh?

Chaidh na mapaichean a chruthachadh a’ cleachdadh dòighean mapaidh ath-leasaichte agus dàta bho chamara HiRISE air bòrd an Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Dè cho cudromach 'sa tha na mapaichean seo?

Bidh na mapaichean a’ cuideachadh luchd-dealbhaidh misean a bhith a’ comharrachadh làraich tighinn air tìr airson miseanan san àm ri teachd agus a’ cuideachadh le bhith a’ sgrùdadh deigh eu-domhainn agus às-tharraing ghoireasan air Mars. Tha luach aca cuideachd airson sgrùdaidhean exobiology oir is dòcha gun glèidh an deigh biosignatures de sheann bheatha.

3. Dè cho cudromach 'sa tha "talamh polygon"?

Tha “talamh polygon” a’ toirt iomradh air cruthachadh sgàinidhean ioma-thaobhach air uachdar Martian air adhbhrachadh le leudachadh ràitheil agus giorrachadh deigh fo-uachdar. Tha amharc air na sgàinidhean sin timcheall air sgàineadh buaidh ùr a’ nochdadh gu bheil deigh falaichte fon uachdar.

4. Dè na cùisean eile a tha riatanach airson mhiseanan daonna gu Mars?

A bharrachd air goireasan deigh uisge, feumar aire a thoirt do shàbhailteachd làrach tighinn air tìr, mion-chomharrachadh grèine is teirmeach, agus nithean eile nuair a bhios tu a’ dealbhadh mhiseanan daonna gu Mars.

Source: phys.org