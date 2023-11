Dàibheadh ​​​​domhainn a-steach do deigh Martian: A’ sgrùdadh dìomhaireachdan a ’phlanaid dhearg

O chionn ghoirid dh’ fhoillsich pròiseact ùr NASA Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM) am mapa as ùire aca, a’ tilgeil solas air na h-àiteachan a dh’ fhaodadh a bhith ann airson deigh uisge fon uachdar air Mars. Bidh pàirt deatamach aig a’ ghoireas luachmhor seo ann a bhith a’ dearbhadh càite am bu chòir miseanan daonna san àm ri teachd a bhith air an stiùireadh air a’ Phlanaid Dhearg.

Air a stiùireadh leis an Institiud Saidheans Planetary cliùiteach agus air a stiùireadh le Saotharlann Tiomnadh Jet aig NASA, tha SWIM air a bhith a’ cur ri chèile dàta bho ioma mhiseanan Mars bho 2017. Tha am pròiseact ag amas air mapa coileanta a thogail, a’ nochdadh coltas deigh uisge ann an diofar roinnean Martian.

Gus am mapa as ùire aca a chruthachadh, bha luchd-saidheans gu mòr an urra ri dàta a chruinnich an Co-theacsa Camara (CTX) agus Deuchainn Ìomhaigh Àrd-rùn (HIRISE), le chèile air bòrd an Orbiter Reconnaissance Reconnaissance Orbiter. Bidh na h-ionnstramaidean sin a’ toirt seachad ìomhaighean àrd-rèiteachaidh, a’ comasachadh sgàineadh le buaidh bheag a chomharrachadh a dh’ fhaodadh tasgaidhean deigh a nochdadh. A bharrachd air an sin, is urrainn dhaibh “talamh polygon” a lorg air a chomharrachadh le sgàinidhean air adhbhrachadh le bhith a’ leaghadh agus ag ath-reothadh deigh fo-uachdar.

Chan urrainnear cus cuideam a chuir air cho cudromach sa tha e na tasgaidhean deighe sin a chomharrachadh, gu sònraichte airson dealbhadh misean a’ toirt a-steach sgrùdadh daonna. Chuidicheadh ​​​​ruigsinneachd air uisge air Mars gu mòr làthaireachd speuradairean seasmhach, a’ faochadh an fheum air mòran uisge a ghiùlan bhon Talamh. Ach, is e gnìomh cothromachaidh fìnealta a th’ ann. Ged a tha coltas gealltanach air sgìrean làn uisge faisg air pòlaichean Martian, tha dùbhlain ann a bhith a’ tighinn air tìr ann an sgìrean fìor fhuar. Dh'fheumadh sgiobaidhean lùth a bharrachd gus dèiligeadh ris na suidheachaidhean cruaidh, a dh'fhaodadh a bhith a 'toirt buaidh air soirbheachas a' mhisean.

A rèir Sydney Do, manaidsear pròiseict SWIM, “Ma chuireas tu daoine gu Mars, tha thu airson am faighinn cho faisg air a’ chrios-meadhain ’s as urrainn dhut,” a’ daingneachadh a’ mhiann a bhith a’ lorg àite laighe air leth freagarrach le deigh ruigsinneach agus domhan-leud iomchaidh.

A bharrachd air planadh misean, tha comas aig mapaichean SWIM na dìomhaireachdan timcheall air cruth-tìre sònraichte Mars fhuasgladh. Chan eilear a’ tuigsinn atharrachaidhean ann an cuairteachadh deigh uisge thar meadhan-latitudes. Dh’ fhaodadh am mapa SWIM as ùire an t-slighe a dhealbhadh airson barailean ùra agus sealladh a thoirt seachad air na feartan bunaiteach a tha a’ toirt buaidh air na caochlaidhean sin, mar a mhìnich Nathaniel Putzig, co-stiùiriche SWIM aig an Institiud Saidheans Planetary.

Mar a tha feòrachas a’ chinne-daonna mu bhith a’ sgrùdadh Mars a’ sìor dhol am meud, tha am pròiseact SWIM a’ leantainn air adhart a’ stiùireadh mhiseanan san àm ri teachd le bhith a’ faighinn a-mach na dìomhaireachdan a tha falaichte fo uachdar enigmatic na planaid. Le gach mapa, bidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn an tarraing inntinneach a th’ aig a’ bhodhaig nèamhaidh a tha faisg oirnn.

FAQ:

1. Ciamar a tha SWIM a' dearbhadh àiteachan a dh'fhaodadh a bhith ann airson deigh uisge fon uachdar air Mars?

Bidh SWIM a’ cleachdadh dàta a chaidh a chruinneachadh bho dhiofar mhiseanan NASA Mars, a’ gabhail a-steach an Camara Co-theacsa (CTX) agus Deuchainn Ìomhaigh Àrd-rùn (HIRISE) air bòrd an Orbiter Reconnaissance Reconnaissance Orbiter. Bidh na h-ionnstramaidean sin a’ toirt seachad ìomhaighean mionaideach gus raointean làn deighe agus sgàinidhean a dh’ adhbhraicheas deigh a’ leaghadh agus a’ reothadh a chomharrachadh.

2. Carson a tha e cudromach deigh uisge fon uachdar a lorg air Mars?

Tha ruigsinneachd gu deigh uisge air Mars deatamach airson miseanan daonna san àm ri teachd, oir dh’ fhaodadh e a bhith na ghoireas deatamach airson làthaireachd seasmhach air a ’phlanaid. Bheireadh e lùghdachadh mòr air an fheum air tòrr uisge a ghiùlan bhon Talamh.

3. Dè na dùbhlain a tha co-cheangailte ri tighinn air tìr faisg air pòlaichean Martian?

Ged a tha coltas ann gum bi pailteas deigh uisge ann an sgìrean faisg air na pòlaichean, tha fìor fhuachd na dhùbhlan. Dh'fheumadh speuradairean lùth a bharrachd gus fuireach blàth, a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air soirbheachas a' mhisean.

4. Ciamar a chuireas mapaichean SWIM ri ar tuigse air Mars?

Bidh mapaichean SWIM a’ cuideachadh luchd-saidheans gus caochlaidhean ann an cuairteachadh deigh uisge a chomharrachadh, a’ leantainn gu beachd-bharailean agus seallaidhean ùra air na nithean a tha a’ toirt buaidh air na caochlaidhean sin.

