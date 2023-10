Lorg Ùr: Bidh fosailean Lorrainosaurus a’ tilgeil solas air mean-fhàs tràth Plesiosaurs

Tha sgioba de phalaontologists bho dhiofar ionadan air lorg inntinneach ùr a dhèanamh mu mean-fhàs plesiosaurs, seann chladach de chreutairean mara. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air fosail Lorrainosaurus a bha na dhachaigh aig Taigh-tasgaidh Nàiseanta Eachdraidh Nàdarra Lucsamburg agus lorg iad gu robh plesiosaurs air fàs nas tràithe na bha dùil roimhe. Tha na co-dhùnaidhean aca air am foillseachadh anns an iris Scientific Reports.

B’ e creutairean mòra coltach ri cearban a bh’ ann am plesiosaurs a bha beò anns na cuantan o chionn milleanan bhliadhnaichean. Bha iad ainmeil airson am meud agus an giallan cumhachdach, a’ cosnadh dhaibh am far-ainm “mortairean mara.” Tron sgrùdadh aca, tha paleontologists air faighinn a-mach gun do dh'fhàs cuid de ghnèithean plesiosaurs suas gu 14.5 meatairean a dh'fhaid agus gu robh dà phaidhir de sgiathan taobh aca, a 'toirt dhaibh sùbailteachd nas fheàrr ann a bhith a' sireadh creach.

Chaidh fosail Lorrainosaurus a lorg faisg air Lorrain, san Fhraing, le paleontologists neo-dhreuchdail ann an 1983. Chaidh a sgrùdadh nas fhaide air adhart le luchd-rannsachaidh aig an MNHN mus deach a thaisbeanadh. Thug an sgrùdadh ùr sùil às ùr air a’ fosail agus chomharraich e e mar sheòrsa ùr, air an tug iad Lorrainosaurus air. Mhothaich an luchd-rannsachaidh cuideachd gu robh am fosail sònraichte seo nas lugha na sampallan co-cheangailte eile, a ’tomhas timcheall air 6 meatairean a dh’ fhaid.

Le bhith a’ sgrùdadh feartan fosail Lorrainosaurus agus gan coimeas ri lorgan eile, cho-dhùin an sgioba rannsachaidh gur e Lorrainosaurus aon de na plesiosaurs as tràithe, ag adhbhrachadh snàgairean mara nas motha anns na h-amannan as fhaide air adhart. A bharrachd air an sin, fhuair iad a-mach gun do dh'fhàs plesiosaurs nas tràithe na bha iad a 'creidsinn roimhe, a' dol air ais gu àm Meadhan Jurassic. Lorg iad cuideachd gu robh plesiosaurs gu ìre mhòr a’ fuireach san sgìre a tha a-nis taobh an iar na Roinn Eòrpa.

Tha an lorg ùr seo a’ toirt sealladh luachmhor air mean-fhàs tràth agus cudromachd eag-eòlasach plesiosaurs. Tha e a’ nochdadh mar a bha na creachadairean apex sin ann agus mar a shoirbhich leotha airson timcheall air 80 millean bliadhna. Leanaidh tuilleadh rannsachaidh san raon seo gus ar tuigse mu bheatha mara ro-eachdraidheil a dhoimhneachadh.

stòran:

- Sven Sachs et al, Àrdachadh pliosaurids macropredatory faisg air gluasad Jurassic Tràth-Meadhan, Aithisgean Saidheansail (2023). DOI: 10.1038 / s41598-023-43015-y

- Artaigil naidheachd Phys.org: Tha sealladh ùr air Lorrainosaurus ann an taigh-tasgaidh a’ faighinn a-mach gun tàinig plesiosaurs air adhart nas tràithe na bha dùil