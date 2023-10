Lagh Nàdair a thathar a’ moladh: Meudachadh Iom-fhillteachd ann an Siostaman Nàdarra

Tha luchd-saidheans air lagh ùr a mholadh gus mìneachadh a dhèanamh air mar a tha siostaman buailteach àrdachadh ann an iom-fhillteachd. Tha an lagh seo a’ togail air teòiridh mean-fhàs Darwin agus ag amas air mìneachadh uile-choitcheann a thoirt seachad airson mean-fhàs shiostaman fiosaigeach. Air a stiùireadh leis an reul-eòlaiche Dr Michael L Wong, tha luchd-rannsachaidh air cunntas a thoirt air na tha iad a’ toirt iomradh mar “lagh nàdur a tha a dhìth”.

Tha an “lagh mu bhith ag àrdachadh fiosrachadh gnìomh” a thathar a’ moladh ag ràdh gun tig siostam air adhart agus gum fàs e iom-fhillteachd nuair a thèid iomadh rèiteachadh den t-siostam a thaghadh airson aon ghnìomh no barrachd. Tha an lagh seo a’ leudachadh a’ bhun-bheachd air “mairsinn an fheadhainn as freagarraiche” agus a’ toirt a-steach taghadh airson seasmhachd, ùr-ghnàthachadh, agus an comas leantainn air adhart le pròiseasan bunaiteach.

Tha an luchd-rannsachaidh ag argamaid gu bheil an lagh seo a’ buntainn ris a h-uile siostam iom-fhillte, bho lannan atamach gu lannan planaid, a’ toirt a-steach beatha air an Talamh agus eadhon inntleachd fuadain. Is e am prìomh bhun-bheachd am beachd air ‘taghadh airson gnìomh’, far a bheil siostaman mean-fhàs a’ nochdadh beairteas combinatorial agus a’ faighinn taghadh stèidhichte air an comas gnìomhan sònraichte a choileanadh.

A rèir an luchd-saidheans, tha cruthachadh an lagha seo a’ toirt sealladh ùr air mean-fhàs siostaman eadar-mheasgte sa chruinne-cè. Dh’ fhaodadh buaidh fharsaing a bhith aige airson tuigse fhaighinn air tùs na cruinne-cè agus mar a tha e air a thighinn air adhart thar ùine. Tha an luchd-rannsachaidh a 'moladh gum faodadh an lagh seo eadhon cuideachadh le bhith a' ro-innse leasachadh siostaman air nach eil iad eòlach, leithid an ceimigeachd organach air Titan gealach Saturn.

Ach, chan eil a h-uile duine sa choimhearsnachd shaidheansail air a dhearbhadh leis an lagh seo. Tha cuid ag argamaid ged a dh’ fhaodadh siostaman eadar-mheasgte nochdadh anns an t-saoghal neo-dhiadhaidh, nach eil seo gu riatanach a’ feumachdainn bun-phrionnsapal ùr leithid taghadh Darwinian.

Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas air nàdar iom-fhillte shiostaman agus na feachdan a tha a’ stiùireadh mean-fhàs. Tha e a’ tabhann frèam ùr airson tuigse fhaighinn air mean-fhàs shiostaman fiosaigeach agus mar a dh’ fhaodadh iad eadar-obrachadh le inntleachd fuadain san àm ri teachd.

- Lagh àrdachadh fiosrachaidh gnìomh: lagh a thathar a’ moladh ag innse gu bheil siostaman a’ fàs agus a’ meudachadh iom-fhillteachd nuair a thèid diofar rèiteachaidhean den t-siostam a thaghadh airson aon ghnìomh no barrachd.

- Teòiridh Darwinian: Teòiridh mean-fhàs le taghadh nàdarra air a mholadh le Teàrlach Darwin, far a bheil caochlaidhean agus feartan dhaoine fa-leth a’ leantainn gu mairsinn agus ath-riochdachadh an fheadhainn le feartan buannachdail.