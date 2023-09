Bidh speuradairean a’ glacadh dealbh iongantach de “Drochaid” de Galaxies a tha a’ ceangal gas

Tha dealbh ùr iongantach bhon Teileasgop Hubble Space a’ nochdadh “drochaid” caol de ghas a tha a’ ceangal dà galax co-aonaidh ann an siostam Arp 107. Suidhichte mu 465 millean bliadhna aotrom bhon Talamh, tha na galaxies bualadh sin ceangailte le sruth tana de dhuslach is gas.

Tha an ìomhaigh, a chaidh a ghlacadh le Camara Adhartach Hubble airson Sgrùdaidhean, a’ taisbeanadh an galaxy as motha air an taobh chlì. Tha an galaxy shnìomhanach seo, ris an canar galaxy Seyfert, a 'nochdadh gàirdean shnìomhanach follaiseach a tha a' lùbadh gu gràsmhor timcheall a chridhe. Tha galaxies Seyfert gu sònraichte inntinneach oir a dh’ aindeoin cho math sa tha an cridhe gnìomhach, faodar rèididheachd bhon galaxy gu lèir fhaicinn. Anns an dealbh seo, tha smeòrach shnìomhanach an structair galactic rim faicinn gu soilleir.

Bidh niuclas galactic galaxy Seyfert a’ leigeil a-mach glaodh cumhachdach mar thoradh air stuth a ’tuiteam a-steach don toll dubh uamhasach sa mheadhan. Faodaidh na nèimheasan galactic gnìomhach sin solas a thoirt seachad a tha a 'dol thairis air soilleireachd nan rionnagan gu lèir taobh a-staigh na galaraidhean aoigheachd aca.

A thaobh an galaxy nas lugha, tha e coltach gu bheil cridhe aotrom aige ach gàirdeanan snìomhach gu ìre bheag. Tha seo air sgàth gu bheil e mean air mhean ga thoirt a-steach don galaxy as motha. Tha an ceangal eadar an dà galax co-aonaidh seo crochte gu socair fodha ann an ìomhaigh Hubble.

Tha Arp 107 na phàirt de bhuidheann de galaxies sònraichte ris an canar Atlas of Peculiar Galaxies, a chuir Halton Arp ri chèile ann an 1966. Tha an dealbh ùr seo mar phàirt de oidhirp leantainneach gus galaxies nach eil cho aithnichte a sgrùdadh bho chatalog Arp agus am bòidhchead iongantach a cho-roinn le am poball.

Stòr: ESA (Buidheann Fànais na h-Eòrpa)