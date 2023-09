Bidh teileasgop fànais Hubble NASA a’ glacadh drochaid iongantach de ghas is duslach eadar galaxies

Tha Teileasgop Hubble Space NASA air dealbh iongantach a ghlacadh de dhrochaid gas is duslach a’ ceangal dà galax a tha faisg air a bhith a’ tighinn còmhla. Tha an drochaid chosmach seo, a tha taobh a-staigh an t-siostam Arp 107, air luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais a ghlacadh.

Tha Arp 107, a tha timcheall air 465 millean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, na mheadhan aig misean co-phàirteach le NASA agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA). Tha am misean ag amas air dìomhaireachd nam ball nach eil cho aithnichte den t-siostam seo a lorg.

Tha an ìomhaigh a chaidh a ghlacadh o chionn ghoirid a’ nochdadh gu follaiseach Seyfert Galaxy, a tha ainmeil airson a niuclas gnìomhach galactic. Tha an aonad celestial sònraichte seo air a riaghladh le gàirdean mòr shnìomhanach a tha a’ lùbadh gu grinn timcheall a chridhe, air a sgeadachadh le grunn rionnagan nas sine. Gu h-inntinneach, tha na rionnagan sin mar thoradh air an breith agus an soilleireachd mar thoradh air na stòran beairteach de stuthan a thàinig bhon reul-chrios as lugha leis a bheil an Seyfert Galaxy gu bhith a’ tighinn còmhla.

Tha niuclas galactic gnìomhach an Seyfert Galaxy a’ toirt seachad taisbeanadh sgoinneil, a’ leigeil a-mach deàrrsadh radanta de stuthan a thathas ag ithe leis an toll dubh sa mheadhan. Tha comas aig an rèididheachd dian seo a bhith a’ toirt thairis air soillseachadh coitcheann gach rionnag taobh a-staigh an galaxy.

An coimeas ri sin, tha coltas gu bheil an galaxy nas lugha ann an Arp 107 nas laige, gu sònraichte na ghàirdeanan shnìomhanach, a 'sealltainn gu bheil e a' gabhail a-steach an Seyfert Galaxy as motha. Tha galaxies Seyfert, mar Arp 107, sònraichte oir faodar an rèididheachd bhon galaxy gu lèir aca fhaicinn a dh’ aindeoin cho soilleir ‘s a tha an cridhe gnìomhach.

Tha an dà chuid an Seyfert Galaxy agus an galaxy as lugha ann an Arp 107 mar phàirt den “Atlas of Peculiar Galaxies,” cruinneachadh a chruthaich Halton Arp ann an 1966. Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo a’ taisbeanadh am bòidhchead iongantach ach tha e cuideachd a’ doimhneachadh ar tuigse air a’ chosmos agus a’ mhòrachd. de mean-fhàs nèamhaidh.

Mar a bhios an dà galax seo a’ tighinn còmhla, tha luchd-saidheans agus luchd-dealasach reul-eòlas a’ feitheamh gu dùrachdach ris na nochdaidhean agus na dìomhaireachdan a nochdas an aonachadh seo. Is e dìreach ùine agus beachdan eile le Teileasgop Hubble Space a bheir seachad na freagairtean.

stòran:

- NASA

- Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA)

- “Atlas of Peculiar Galaxies” le Halton Arp