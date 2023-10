Bidh Innealan Gineadach a’ tabhann dòchas airson mairsinn corail am measg bagairtean fàs

Tha sgrùdadh ùr a’ moladh gum faodadh innealan ginteil a bhith mar phrìomh dhòigh air gathan corail a chomharrachadh aig a bheil an cothrom as fheàrr a bhith a’ seasamh an aghaidh buaidhean sgriosail galair a tha an-dràsta a’ fulang sgeirean Caribbean. Tha an rannsachadh a’ soilleireachadh an roghainn a dh’ fhaodadh a bhith aig cinne-daonna a dh’ aithghearr eadar a bhith a’ dachaigheil cuid de ghnèithean corail no leigeil leotha falbh às na cuantan gu tur.

Tha an galar, ris an canar galar còmhlan geal, air a bhith a’ sgrios clò corail agus a’ marbhadh coloinidhean corail gu lèir sa Charibbean bho na 1970n. Ged nach eil fios cinnteach fhathast carson a tha an galar, tha luchd-saidheans an amharas gum faodadh bacteria a bhith cunntachail. Tha oidhirpean gus cuir an-aghaidh galair còmhlan geal air a bhith a’ toirt a-steach cinneasachadh mòr corailean tro bhriseadh agus ath-fhàs, ged nach eil an dòigh seo a’ dèiligeadh ach ris a’ chomharra agus chan e adhbhar a’ ghalair.

Ach, rinn luchd-saidheans aig Oilthigh Ear-thuath, ann an com-pàirteachas le feadhainn eile, sgrùdadh gus pàtrain ginteil a chomharrachadh ann an DNA de chorailean eadar-dhealaichte a rinn cuid nas seasmhaiche don ghalar na feadhainn eile. Chruinnich iad sampallan corail beò bho 100 seòrsa eadar-dhealaichte de chorail damh agus nochd iad gu sioda corail air an robh galar còmhlan geal. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar coileanadh nan corailean agus pàtrain ginteil, bha e comasach don luchd-rannsachaidh deich roinnean a chomharrachadh anns na genomes corail co-cheangailte ri comas seasamh an aghaidh a’ ghalair.

Ged a chaidh a lorg gu robh 15 sreathan corail gu math seasmhach, bha strì cuibheasach no nas ìsle aig 31, le 15 dhiubh sin gu math buailteach don ghalar. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt inneal do bhuidhnean glèidhteachais corail gus corailean a sgrìonadh airson an so-leòntachd ginteil a thaobh galair còmhlan geal, a’ dèanamh cinnteach nach tèid ach gathan a tha an aghaidh galair a chleachdadh ann an oidhirpean ath-nuadhachadh corail.

Ach, chan eil an rannsachadh a’ dèiligeadh ri eas-bhuannachdan a dh’ fhaodadh a bhith aig mùthaidhean ginteil. Dh’ fhaodadh cuid de mhùthaidhean a tha a’ dèanamh corail an aghaidh aon sheòrsa de ghalaran a dhèanamh nas mothachaile do chunnartan eile, leithid uisge teth no torrachas nas lugha. Nì sgrùdaidhean san àm ri teachd sgrùdadh air na ceanglaichean ginteil eadar strì an aghaidh galair agus fulangas teòthachd.

Ann an aithris a tha an cois an sgrùdaidh, tha luchd-saidheans corail Laura Mydlarz agus Erinn Muller a 'moladh gu bheil an rannsachadh a' tabhann dòchas airson prògraman ath-nuadhachaidh corail gus corailean nas seasmhaiche a thaghadh a dh'fhaodas seasamh nas fheàrr air na cunnartan a tha mu choinneamh sgeirean corail an-dràsta. Mar a bhios bagairtean air na sgeirean sin a’ dol am meud, feumaidh oidhirpean gus an glèidheadh ​​atharrachadh a rèir sin.

