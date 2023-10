Tha Atlas Ùr de Galaxies a’ toirt sealladh mionaideach air ar nàbaidhean cosmaigeach

Tha atlas a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid a’ leigeil le luchd-cleachdaidh speur na h-oidhche a sgrùdadh gu mionaideach, a’ toirt seachad beairteas fiosrachaidh air faisg air 400,000 galaxies mòra. Tha an Siena Galaxy Atlas (SGA) a’ tabhann ìomhaighean ioma-thonn optigeach agus fo-dhearg, a bharrachd air pròifilean solais, ga fhàgail mar a’ chiad atlas galactic a thug a-steach dàta mar sin. Tha an atlas a’ còmhdach 20,000 ceum ceàrnagach agus a’ toirt a-steach timcheall air leth de speur na h-oidhche.

Tha cruinneachaidhean roimhe seo de dhàta galactic gu tric air am milleadh le mearachdan ann an suidheachadh, meudan, agus cumaidhean galaxies, a bharrachd air a bhith a’ toirt a-steach nithean neo-galactic. Ach, bidh an SGA a’ dèiligeadh ris na cùisean sin, a’ tabhann suidheachadh ceart, meudan, agus tomhas soilleireachd airson sampall mòr de galaxies. Chan eil an ìre mionaideachd seo air a bhith ri fhaighinn gu earbsach roimhe seo airson cruinneachadh cho mòr de galaxies.

Tha an stòr-dàta SGA mar thoradh air trì sganaidhean a chaidh a dhèanamh eadar 2014 agus 2017 mar phàirt de Sgrùdaidhean Dìleab Ionnsramaid Spectroscopic Cumhachd Dorcha (DESI). Chaidh teileasgopan bho NOIRLab an National Science Foundation, còmhla ri Amharclann Stiùbhard Oilthigh Arizona agus dàta bho saideal WISE aig NASA, a chleachdadh gus am fiosrachadh riatanach a chruinneachadh.

Chan e a-mhàin gu bheil an SGA a’ toirt seachad dàta luachmhor dha speuradairean ach leigidh e leis a’ phoball cuideachd galaxan faisg air làimh fhaicinn agus aithneachadh. Tha an atlas na inneal cudromach airson a bhith a’ sgrùdadh phàtranan thar àireamhan de nithean, a’ mion-sgrùdadh uinneanan neo-ghluasadach, a’ tuigsinn fiosaig galactic, agus a’ leudachadh eòlas mun dàimh eadar galaxies agus cuspair dorcha. A bharrachd air an sin, faodaidh an SGA cur ri tuigse nas fheàrr air cuairteachadh galaxies agus an ceangal aca ris a’ chùis dhorcha sgaoilte a tha os cionn na cruinne.

Thathas an dùil gun toir sgaoileadh dàta coileanta an SGA buaidh mhòr air gach cuid rannsachadh speurail agus conaltradh a’ phobaill leis a’ chosmos. A-nis, gheibh duine sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith a’ rannsachadh dìomhaireachdan speur na h-oidhche cothrom air a’ ghoireas luachmhor seo.

stòran:

- Arjun Dey, reul-eòlaiche bho NOIRLab an National Science Foundation

- Àrd-ollamh fiosaig Colaiste Siena agus stiùiriche pròiseact SGA John Moustakas

- Stiùiriche Prògram NSF airson NOIRLab, Chris Davis