Catalysts Geminal Atom: Ag ath-nuadhachadh cinneasachadh cungaidh-leigheis agus ceimigeach grinn

Tha dùbhlain àrainneachdail air a bhith aig saothrachadh cungaidh-leigheis agus ceimigeach grinn o chionn fhada leithid sgaoilidhean gualain àrd, truailleadh èadhair, agus truailleadh uisge sgudail. Ach, tha leasachadh adhartach le Oilthigh Nàiseanta Singapore (NUS) a’ tabhann fuasgladh gealltanach. Tha comas aig catalysts atom geminal heterogeneous (GACn) buaidh àrainneachdail nan gnìomhachasan sin a lughdachadh fhad ‘s a tha iad a’ leasachadh èifeachdas agus tarraingeach do chompanaidhean a tha mothachail air an àrainneachd.

Tha GACn, a tha a’ nochdadh bho obair-lannan NUS, nan luchd-catharra cruth-atharrachail a bheir a-steach ìrean gun samhail de chruinneas ìre atamach gu ath-bheachdan ceimigeach. Air fhoillseachadh anns an iris shaidheansail cliùiteach Nature, bha an rannsachadh air cùl GACn a’ toirt a-steach co-obrachadh dlùth eadar luchd-rannsachaidh NUS agus com-pàirtichean eadar-nàiseanta. Tha an co-obrachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an t-adhartas catalytach seo air feadh an t-saoghail.

Bha dùbhlain ann an catalyst traidiseanta a chaidh a chleachdadh anns na gnìomhachasan sin leithid cosgaisean cinneasachaidh àrd, truailleadh meatailt, agus pròiseasan iom-fhillte air ais agus ath-chleachdadh. Bidh GACs a’ dèiligeadh ris na dùbhlain sin gu dìreach. Tha an dealbhadh structarail sònraichte aca, anns a bheil dà ian copair ann an suidheachadh ro-innleachdail, a’ ceadachadh èifeachdas nas fheàrr ann an ath-bheachdan ceimigeach agus a’ lughdachadh na tha de lùth gnìomhachaidh a dhìth airson gach pròiseas.

Tha carbon nitride polymeric (PCN) ag obair mar structar taic riatanach airson GACn, ag àrdachadh an comasan. Tha GACn nan aonadan fiùghantach, a’ gluasad fèithean moileciuil rè ath-bheachdan ceimigeach gus luchd-freagairt drochaid a dhèanamh agus a’ comasachadh ceanglaichean ceimigeach a chruthachadh. Tha an càileachd fiùghantach seo a’ toirt comas do GACn a dhol an sàs ann an ath-bheachdan tar-cheangail le èifeachdas air leth, a’ feumachdainn nas lugha de lùth agus a’ brosnachadh cruthachadh choimeasgaidhean ceimigeach luachmhor.

Tha GACs a’ coileanadh nas fheàrr na an co-aoisean traidiseanta ann an ath-bheachdan ceimigeach san t-saoghal fhìor. Mar eisimpleir, tha GACn air comas a nochdadh àrdachadh ann an toradh dutasteride, droga a thathar a’ cleachdadh airson suidheachaidhean prostate a làimhseachadh, bho 53% gu 62%. Bidh GACn cuideachd a’ taisbeanadh seasmhachd agus ath-chleachdadh, a’ leantainn chuairtean leantainneach de ath-bheachdan gun chall a lorgar de ianan copair. Tha an seasmhachd agus an ath-chleachdadh seo gu mòr a’ lughdachadh sgudal agus truailleadh àrainneachd.

Bheir gabhail ri GACn buannachdan mòra àrainneachdail, a’ gabhail a-steach lùghdachadh mòr ann an lorg carboin. Faodaidh luchd-saothrachaidh cungaidh-leigheis an sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh le bhith a’ gabhail ri GACn, a’ co-thaobhadh ri amasan àrainneachd cruinneil agus a’ lughdachadh gu mòr buaidh àrainneachdail nan gnìomhachasan sin.

Tha GACs a’ fuasgladh na slighe airson àm ri teachd nas seasmhaiche ann an saothrachadh cheimigean. Tha luchd-rannsachaidh an dùil leabharlann eadar-mheasgte de GACan a chruthachadh a tha air a dhealbhadh gu sònraichte airson tagraidhean sònraichte, ag atharrachadh cinneasachadh ceimigeach tro roghainnean eile nas uaine agus nas èifeachdaiche seach dòighean traidiseanta. Chan e a-mhàin gu bheil an lèirsinn seo a’ leigeil le gnìomhachasan na dleastanasan àrainneachd aca a choileanadh ach tha e cuideachd a’ toirt cothrom dhaibh soirbheachadh ann am margaidh a tha a’ cur luach nas motha air seasmhachd.

Ann an co-dhùnadh, tha catalyst atom geminal heterogeneous a’ riochdachadh àm ùr ann an saothrachadh cungaidh-leigheis agus ceimigeach grinn. Leis a’ chomas aca cunnartan àrainneachd a lasachadh, pròiseasan toraidh a sgioblachadh, agus èifeachdas ath-bhualadh àrdachadh, bidh GACn ag eadar-fhighe stiùbhardachd àrainneachd agus cleachdaidhean cinneasachaidh seasmhach. Bidh iad a’ tabhann slighe a dh ’ionnsaigh àm ri teachd air a chomharrachadh le cleachdaidhean seasmhach agus càirdeil don àrainneachd, ag atharrachadh nan gnìomhachasan cungaidh-leigheis agus ceimigeach grinn airson na b’ fheàrr.

