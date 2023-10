A’ tuigsinn iom-fhillteachd inntinn an duine: a’ mapadh cheallan eanchainn airson leigheasan cuimsichte

Tha sgrùdadh ùr-nodha air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh California San Diego air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn buaidh cheallan eanchainn air leasachadh ciorraman inntinn-inntinn leithid sgitsophrenia, eas-òrdugh bipolar, galar Alzheimer, agus trom-inntinn mòr. Le bhith a’ dèanamh anailis air còrr air 1.1 millean ceallan eanchainn thar 42 diofar roinnean eanchainn bho thriùir, tha an sgrùdadh air mapa inntinn a chruthachadh a’ cleachdadh cumhachd inntleachd fuadain (AI).

Tha an luchd-rannsachaidh air 107 subtypes eadar-dhealaichte de cheallan eanchainn a chomharrachadh agus an co-cheangal ri tinneasan neuropsychiatric. Tro bhith a’ cleachdadh ionnsachadh innealan, tha an sgrùdadh cuideachd air cunnart eallach galair a dhearbhadh ann an 19 comharran agus eas-òrdughan neuropsychiatric, a’ toirt cothrom air dòighean-obrach nas èifeachdaiche gus dèiligeadh ris na suidheachaidhean inntinn-shòisealta sin.

Tha e cudromach toirt fa-near, ged a tha an aon sreath DNA anns a h-uile cealla eanchainn daonna, bidh diofar sheòrsaichean cealla a’ cleachdadh diofar ghinean ann an diofar mheudan. Tha an iomadachd seo a 'cur ri iom-fhillteachd inntinn an duine. Le bhith a’ tuigsinn nan eadar-dhealachaidhean eadar na seòrsaichean cealla sin, tha luchd-rannsachaidh an dòchas seallaidhean fhaighinn air mar a tha an eanchainn ag obair agus dòighean ùra a leasachadh airson a bhith a’ làimhseachadh ciorramachdan inntinn-shòisealta.

Tha an t-Àrd-ollamh Bing Ren, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, a’ mìneachadh nach e inntinn an duine èideadh ach breac-dhualadh de dhiofar sheòrsaichean cealla. Le bhith a’ mapadh nan seòrsaichean cealla eadar-mheasgte sin agus a’ tuigsinn an eadar-obrachaidhean, lorgar leigheasan ùra as urrainn cuimseachadh air seòrsachan cealla sònraichte co-cheangailte ri galairean sònraichte.

Ged a tha na co-dhùnaidhean sin air am meas cudromach gu meidigeach, tha an turas gus an inntinn a mhapadh agus leigheasan cuimsichte a leasachadh fhathast aig ìre thràth. Tha an luchd-rannsachaidh aig UC San Diego a’ co-obrachadh le institiudan eile gus sgrùdadh a dhèanamh air ceallan bho ioma eanchainn daonna, leis an amas a bhith a’ tuigsinn mar a bhios an eanchainn ag atharrachadh tro leasachadh, thar beatha neach, agus le adhartas galair.

Thathas an dùil gun àrdaich tricead chiorraman inntinn-inntinn, gu sònraichte leis an àireamh-sluaigh a tha a’ fàs nas sine ann an Astràilia. Bidh leigheasan cuimsichte airson gach suidheachadh deatamach ann a bhith a’ dèiligeadh ris a’ chùis seo a tha a’ sìor fhàs mu shlàinte a’ phobaill. Gu ruige seo, tha còrr air 500 seòrsa de psychotherapy ann gus dèiligeadh ri diofar shuidheachaidhean, agus tha dòighean-obrach ùra airson suidheachaidhean leithid PTSD air barrachd èifeachdais a nochdadh.

Tha tuigse air iom-fhillteachd inntinn an duine agus mapadh cheallan eanchainn a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air bith-eòlas eas-òrdughan neuropsychiatric, a’ tabhann dòchas airson leasachadh leigheasan nas pearsanta agus nas èifeachdaiche. Mar a thèid rannsachadh air adhart, bidh tuigse nas doimhne air an eanchainn agus mar a tha e ag obair na dhòigh air làimhseachadh agus ath-ghnàthachadh nas fheàrr dhaibhsan a tha fo bhuaidh ciorramachdan inntinn-shòisealta.

stòran:

- Oilthigh California, San Diego

- Roinn Ionmhais Feadarail, Aithisg Eadar-ghinealach 2023