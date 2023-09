A bheil tuairmsean deigh uisge air a’ ghealach ro àrd?

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh leis an Dr Raluca Rufu bho Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas a 'sealltainn gur dòcha nach eil na roinnean a tha fo sgàil maireannach na gealaich (PSRs), cuid de na h-àiteachan as fhuaire ann an siostam na grèine, cho sean ris a' bheachd roimhe. Tha na PSRn sin, a tha suidhichte aig pòlaichean na gealaich, nan raointean far nach bi solas na grèine a-riamh a’ ruighinn ùrlaran sgàineadh domhainn, a’ glacadh cheimigean luaineach, a’ toirt a-steach deigh uisge.

Tha àireamhachadh na sgioba a’ nochdadh nach eil a’ mhòr-chuid de PSR na gealaich nas fhaide na timcheall air 3.4 billean bliadhna a dh’ aois agus gum faodadh tasgaidhean deigh uisge a bhith ann an ìre mhath òg. Tha buaidh mhòr aig an toradh seo air ar tuigse air goireasan uisge air a’ Ghealach, a tha air am meas deatamach airson sgrùdadh gealaich seasmhach agus miseanan fànais san àm ri teachd.

Tha làthaireachd deigh uisge air a’ Ghealach air a bhith inntinneach do luchd-saidheans o chionn fhada. Dh’ fhaodadh a chomas mar ghoireas do speuradairean comas a thoirt do chinneasachadh inneal-cuiridh rocaid agus cumail suas siostaman taic-beatha. Ach, bhathas a’ meas roimhe seo gu robh aois nam PSRn, far a bheilear den bheachd gu bheil deigh uisge glaiste, fada nas sine.

Ma tha na PSRn gu dearbh nas òige na bha dùil roimhe, bhiodh e a’ ciallachadh gum faodadh cus tuairmse a dhèanamh air na tuairmsean gnàthach air deigh uisge air a’ Ghealach. Tha seo a’ togail cheistean mu ion-dhèantachd na goireasan sin a chleachdadh airson miseanan gealaich san àm ri teachd. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus sgrùdaidh gus faighinn a-mach dè an ìre agus an ìre de deigh uisge air a’ Ghealach.

Tha an sgrùdadh a rinn an Dr Raluca Rufu agus an sgioba aice a’ soilleireachadh an fheum air sgrùdadh saidheansail leantainneach air PSR na gealaich. Tha tuigse air aois agus buill nan roinnean sin deatamach airson miseanan san àm ri teachd a dhealbhadh agus goireasan gealaich a chleachdadh gu h-èifeachdach.

stòran:

- NASA

- Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas