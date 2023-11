Clach-mhìle ùr air a choileanadh: suaicheantais na luchaige air fàs gu soirbheachail san fhànais, a’ leudachadh ar tuigse mu ath-riochdachadh nas fhaide na an talamh

Tha luchd-rannsachaidh air adhartas iongantach a dhèanamh le bhith ag àiteachadh embryos luchag gu soirbheachail ann an àrainneachd microgravity an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tron sgrùdadh ùr-nodha seo a chaidh a dhèanamh aig Oilthigh Yamanashi agus an Institiud Sgrùdaidh Nàiseanta Riken, tha luchd-saidheans chan ann a-mhàin air ar n-eòlas air gintinn san fhànais a leudachadh ach tha iad cuideachd air an t-slighe a dhealbhadh airson tuineachadh daonna de bhuidhnean celestial eile.

Gu gnàthach air a chuingealachadh ri crìochan na Talmhainn, tha an sealladh airson beatha sheasmhach taobh a-muigh ar planaid air ar mac-meanmna a ghlacadh o chionn fhada. Tha an coileanadh seo o chionn ghoirid ann a bhith a’ fàs embryons lucha san fhànais a’ togail chothroman inntinneach airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd. Tha builean an sgrùdaidh seo a’ nochdadh gum faodadh mamalan, a’ gabhail a-steach daoine, aon latha a bhith comasach air sliochd obrachail ath-chruthachadh agus a leasachadh anns an àrainneachd a-muigh.

Tha a’ chlach-mhìle seo a’ tighinn aig àm deatamach leis gu bheil planaichean airson sgrùdadh gealaich a’ fàs nas luaithe. Tha prògraman mar Artemis, a tha gu bhith a’ tilleadh dhaoine chun na gealaich ro 2024, ag amas air campaichean gealaich a stèidheachadh agus làthaireachd dhaonna san fhànais a chomasachadh san fhad-ùine. Tha an comas air gintinn taobh a-muigh an t-saoghail chan ann a-mhàin a’ riochdachadh adhartas saidheansail ach tha pàirt chudromach aige cuideachd ann an seasmhachd agus leudachadh tuineachaidhean daonna taobh a-muigh crìochan na Talmhainn.

Air a stiùireadh leis an eòlaiche bith-eòlaiche moileciuil Teruhiko Wakayama bho Oilthigh Yamanashi, bha an deuchainn a’ toirt a-steach reothadh embryos luchag, a chaidh a ghiùlan nas fhaide air adhart chun ISS air bòrd rocaid SpaceX Falcon 9. Aon uair 's gu robh iad air bòrd an stèisein fhànais, chaidh na h-inntinnean a leaghadh agus a chultarachadh ann an àrainneachd microgravity airson ceithir latha. Nuair a thill iad dhan Talamh, chaidh na suaicheantais sin a choimeas ris an fheadhainn a bha air an cultarachadh fo dhomhainn àbhaisteach.

Sheall na toraidhean iongantach, a chaidh fhoillseachadh anns an iris iScience, gun do dh'fhàs na h-inntinnean a chaidh fhàs ann am microgravity gu h-àbhaisteach gu bhith nan blastocysts - an ìre dheatamach de leasachadh tràth-inntinn. Gu deatamach, cha deach atharrachaidhean mòra DNA no atharrachaidhean ann an abairt gine fhaicinn anns na embryons. Tha seo a’ nochdadh nach eil buaidh mhòr aig grabhataidh air cruthachadh agus eadar-dhealachadh embryos mamalan.

Ged a bha an ìre mairsinneachd de embryos a chaidh fhàs ann am microgravity beagan nas ìsle na an fheadhainn a tha air an àiteachadh air an Talamh, tha an coileanadh seo na cheum cudromach air adhart. Bidh tuilleadh rannsachaidh a’ cuimseachadh air a bhith ag ath-chur nan embryos sin a tha fàs le microgravity gu luchagan gus faighinn a-mach an urrainn breith shoirbheachail tachairt. A bharrachd air an sin, tha luchd-rannsachaidh an dùil sgrùdadh a dhèanamh air buaidh rèididheachd air fàs agus leasachadh embryos mamalan san fhànais.

Tha comas mòr aig a’ chomas air gintinn taobh a-muigh ar planaid airson miseanan fànais san àm ri teachd, fuireach fada, agus eadhon tuineachadh de bhuidhnean celestial eile. Mar a bhios sinn a’ leantainn le ar rannsachadh fànais, tha na co-dhùnaidhean sin gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ coileanadh aislingean a’ chinne-daonna gu bhith na fhìor ghnè far-fànais.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann am microgravity? Tha microgravity a’ toirt iomradh air an t-suidheachadh san fhànais far a bheil neart grabhataidh air a lughdachadh gu mòr, a’ leantainn gu àrainneachd gun chuideam. Bidh e a’ tachairt nuair a dh’ aithnicheas nithean suidheachadh gun cuideam agus a’ tabhann àrainneachd gun samhail airson rannsachadh saidheansail. 2. Ciamar a chaidh embryons na luchaige a ghiùlan chun an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta? Chaidh embryons na luchaige a reothadh agus a ghiùlan chun ISS air bòrd rocaid SpaceX Falcon 9. Le bhith a’ reothadh nan embryos gan glèidheadh ​​tron ​​​​turas chun fhànais agus a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ leaghadh is a’ àiteachadh ann am microgravity. 3. Dè a th' ann am blastocysts? Tha blastocysts nan ìre de leasachadh tràth-inntinn far a bheil ugh torrach a’ fàs gu bhith na bhuidheann de cheallan roinneadh. Tha iad a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach ann am fàs agus eadar-dhealachadh embryos mamalan. 4. Dè a' bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo air rannsachadh fànais? Tha fàs soirbheachail embryons luchag san fhànais a’ toirt cothrom do dhaoine gintinn taobh a-muigh an t-saoghail. Tha buaidh mhòr aig an lorg seo air miseanan fànais fad-ùine, tuineachadh bhuidhnean celestial eile, agus seasmhachd làthaireachd dhaoine taobh a-muigh na Talmhainn. 5. Dè an tuilleadh rannsachaidh a tha san amharc? Tha an luchd-rannsachaidh an dùil na blastocysts a chaidh fhàs ann am microgravity a thar-chuir gu luchagan gus faicinn an urrainn breith soirbheachail tachairt. A bharrachd air an sin, nì iad sgrùdadh air buaidh rèididheachd air fàs agus leasachadh embryos mamalan san fhànais.