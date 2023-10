Bidh Inneal AI a’ lorg agus a’ seòrsachadh Supernova, a’ cur às don fheum air com-pàirt daonna

Tha inneal fiosrachaidh fuadain ùr-nodha (AI) air a’ chiad supernova aige a lorg, a chomharrachadh agus a sheòrsachadh. Tha an coileanadh ùr-nodha seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh daoine a thoirt air falbh gu tur bhon phròiseas a bhith ag aithneachadh agus a’ sgrùdadh nan spreadhaidhean cosmaigeach cumhachdach sin.

Tha supernovae nan spreadhaidhean fìor shunndach de rionnagan a bhios a’ sgaoileadh tòrr solas a-mach. An-dràsta, tha lorg agus sgrùdadh supernovae a’ toirt a-steach an dà chuid daoine agus innealan-fuadain. Ach, tha sgioba air a stiùireadh le Oilthigh Northwestern air siostam làn fèin-ghluasadach a leasachadh ris an canar Bright Transient Survey Bot (BTSbot) a luathaicheas am pròiseas agus a chuireas às do mhearachd daonna.

Gus an algairim AI a thrèanadh, chleachd an luchd-rannsachaidh còrr air 1.4 millean ìomhaigh eachdraidheil bho stòran speurail 16,000. Le bhith a’ sgrùdadh agus ag ionnsachadh bhon t-uamhas dàta seo, tha BTSbot comasach air tagraichean supernova ùra a sgrùdadh agus a sheòrsachadh gu sgiobalta.

Le bhith a’ toirt air falbh daoine bhon lùb chan ann a-mhàin a’ meudachadh èifeachdas a’ phròiseis ach tha e cuideachd a’ toirt cothrom air seallaidhean nas doimhne. Bidh an siostam fèin-ghluasadach seo a’ saoradh ùine don sgioba rannsachaidh gus na beachdan aca a sgrùdadh agus barailean ùra a leasachadh gus cò às a thàinig na spreadhaidhean cosmach sin a mhìneachadh.

Chuir Adam Miller bho Oilthigh Northwestern, a bha os cionn a’ phròiseict, an cèill cho cudromach sa bha an coileanadh seo, ag ràdh, “Airson a’ chiad uair a-riamh, tha sreath de innealan-fuadain agus algoirmean AI air faicinn, air comharrachadh agus air dearbhadh gun deach supernova a lorg. Tha seo a’ riochdachadh ceum cudromach air adhart leis gun toir tuilleadh mion-sgrùdaidhean cothrom dha na h-innealan-fuadain subtypes sònraichte de spreadhaidhean rionnagach a lorg. ”

Rinn an sgioba deuchainn soirbheachail air BTSbot air tagraiche supernova a chaidh a lorg às ùr leis an t-ainm SN2023tyk. A’ co-obrachadh le speuradairean bho ionadan leithid Caltech, Oilthigh Minnesota, agus oilthighean ann an Sasainn agus san t-Suain, sheall an sgioba eadar-nàiseanta cumhachd agus comas an inneal AI seo.

Tha leasachadh an t-siostam làn fèin-ghluasadach seo a’ toirt adhartas mòr ann an raon astrophysics, a’ sgioblachadh pròiseas lorg agus seòrsachadh supernova. Tha an inneal AI seo chan ann a-mhàin a’ toirt air falbh com-pàirt daonna, ach tha e cuideachd a’ toirt barrachd ùine do luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air na beachdan aca agus seallaidhean nas doimhne fhaighinn air dìomhaireachdan na cruinne.

Mìneachaidhean:

- Supernova: spreadhadh fìor shoilleir agus cumhachdach de rionnag.

- BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, inneal AI air a leasachadh le Oilthigh Northwestern gus lorg agus seòrsachadh supernovae a dhèanamh fèin-ghluasadach.

