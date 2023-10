Bidh inneal AI ùr a’ dèanamh fèin-ghluasad air lorg Supernovae

Tha co-obrachadh eadar-nàiseanta air a stiùireadh le Oilthigh Northwestern air inneal inntleachd fuadain (AI) a leasachadh ris an canar Bright Transient Survey Bot (BTSbot) as urrainn supernovae a lorg, a chomharrachadh agus a sheòrsachadh. Bidh an inneal ùr-nodha seo a’ dèanamh fèin-ghluasad air lorg supernovae air feadh speur na h-oidhche, a dh’ fhaodadh daoine a thoirt air falbh bhon phròiseas agus cuir às do mhearachd daonna. Bidh an inneal AI a’ luathachadh a’ phròiseas lorgaidh agus chaidh a thrèanadh le bhith a’ cleachdadh còrr air 1.4 millean ìomhaigh bho dhiofar thùsan, a’ gabhail a-steach supernovae dearbhte, rionnagan lasrach, reultan caochlaideach, agus galaxies lasrach.

Bidh supernovae a’ tachairt nuair a ruigeas rionnagan an ìre mu dheireadh den mean-fhàs aca agus a’ cuir a-mach an connadh fusion niùclasach aca. Bidh cridhe na rionnag a’ tuiteam sìos fhad ‘s a tha na sreathan a-muigh a’ sprèadhadh, agus mar thoradh air sin bidh spreadhadh soilleir agus mòr. Tha algairim ionnsachaidh inneal BTSbot a’ leigeil leis subtypes sònraichte de spreadhadh stellar a lorg, a’ riochdachadh ceum mòr air adhart ann an sgrùdadh spreadhaidhean cosmach. Le bhith a’ toirt air falbh daoine bhon phròiseas, tha barrachd ùine aig luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh a dhèanamh air beachdan agus beachd-bharailean ùra a leasachadh mu thùs nan tachartasan cosmach sin.

Chan e a-mhàin gu bheil an inneal AI a’ sgioblachadh sgrùdadh supernovae ach bidh e cuideachd a’ cuideachadh luchd-rannsachaidh a bhith a’ tuigsinn cearcall beatha nan rionnagan agus cruthachadh eileamaidean leithid gualain, iarann, agus òr. An-dràsta, bidh daoine ag obair le siostaman robotach gus supernovae a lorg agus a sgrùdadh. Bidh teileasgopan robotach an-còmhnaidh ag ìomhaigh speur na h-oidhche gus stòran ùra a chomharrachadh, agus bidh bathar-bog fèin-ghluasadach a’ gineadh liosta de spreadhaidhean tagraiche. Bidh daoine an uairsin a’ caitheamh mòran ùine a’ dearbhadh nan tagraichean sin. Le bhith a’ cur BTSbot ris an t-sruth-obrach seo a’ lughdachadh an fheum air sgrùdadh daonna agus a’ leigeil le luchd-rannsachaidh a bhith an urra ris an AI gus na gnìomhan riatanach a choileanadh.

Tha Nabeel Rehemtulla, co-stiùiriche an sgrùdaidh, a’ soilleireachadh èifeachdas an inneal AI, ag ràdh, aon uair ‘s gu bheil e ag obair, faodaidh daoine earbsa a bhith ann gun coilean BTSbot agus siostaman AI eile an dreuchdan gun eadar-theachd. Tha leasachadh an inneil AI seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh supernovae agus a’ nochdadh comas AI ann a bhith a’ luathachadh lorgan saidheansail.

Stòran: Oilthigh Northwestern, Space.com