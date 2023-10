Modail Ùr airson Riochdachadh Nas Fheàrr de Charbon Dubh ann am Modalan Gnàth-shìde Cruinneil

Tha luchd-rannsachaidh air easbhaidhean a chomharrachadh ann an riochdachadh gualain dubh (BC), prìomh phàirt de aerosolas àile, ann am modalan gnàth-shìde chruinneil gnàthach (GCMan). Tha sgrùdadh o chionn ghoirid le Chen et al. a’ sgrùdadh feartan microphysical agus optigeach BC a bheir buaidh air a’ bhuaidh rèididh aige, agus a’ moladh modal optigeach aerosol leasaichte gus dèiligeadh ris na h-uireasbhaidhean sin.

Tha BC ainmeil airson a chomasan sùghaidh solais làidir agus na tha e a’ cur ri blàthachadh na gnàth-shìde. Ach, thathas air faighinn a-mach gu bheil èifeachdas in-ghabhail agus buaidhean blàthachadh na cruinne aig aerosolan air an ro-mheasadh ann an GCMn air sgàth riochdachadh neo-iomchaidh de stàitean measgachadh iom-fhillte BC.

Chen et al. mion-sgrùdadh air beachdan ioma-stòr air cuairteachadh meud mìrean agus staid measgachadh gus prìomh fheartan BC a chomharrachadh a bheir buaidh mhòr air na buaidhean radaigeach aige. Leasaich iad an uairsin modal optigeach aerosol leasaichte a bheir cunntas nas fheàrr air na togalaichean sin stèidhichte air na beachdan. Chaidh am modail leasaichte seo a chuir an gnìomh an dèidh sin ann an GCM.

Rinn an luchd-rannsachaidh measadh air coileanadh a’ mhodail ùr a’ cleachdadh amharc làraich. Sheall na co-dhùnaidhean gu robh an gabhail a-steach BC ris an robh dùil bho na riochdachaidhean leasaichte a’ co-thaobhadh nas dlùithe ri beachdan cruinneil BC. Chaidh seo a thoirt air sgàth ro-innse nas cruinne air feartan microphysical agus measgachadh co-cheangailte ri BC.

A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh riochdachadh leasaichte BC air leantainn gu lùghdachadh ann an sparradh radaigeach agus buaidhean gnàth-shìde suas ri 24 sa cheud. Tha seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e riochdachadh ceart BC ann an GCMn airson ro-mheasaidhean gnàth-shìde nas earbsaiche.

Chaidh an sgrùdadh seo, leis an tiotal “Modal optigeach aerosol le feartan gualain dubh cuibhrichte airson modalan gnàth-shìde na cruinne,” fhoillseachadh anns an Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Ann an co-dhùnadh, Chen et al. air modal leasaichte a leasachadh airson BC a riochdachadh ann an GCMn, a’ dèiligeadh ri easbhaidhean ann am feartan microphysical agus optigeach BC. Tha na toraidhean a’ sealltainn gu bheil an riochdachadh leasaichte seo a’ leantainn gu aonta nas fheàrr le beachdan cruinneil agus lùghdachadh ann am buaidhean gnàth-shìde BC. Tha an rannsachadh seo a' cur ri ar tuigse air àite BC ann an atharrachadh gnàth-shìde agus tha e na inneal luachmhor airson ro-mheasaidhean gnàth-shìde a leasachadh.

stòran:

- Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Modal aerosol optigeach le feartan gualain dubh cuibhrichte airson modalan gnàth-shìde cruinne. Iris Adhartasan ann am Modaladh Siostaman Talmhainn, 15, e2022MS003501.