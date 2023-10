Bidh luchd-saidheans a’ cleachdadh neutronan gus cuideam a thomhas ann an cinneasachadh cur-ris

Tha luchd-saidheans aig Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge (ORNL) air sealltainn gu soirbheachail gu bheil iad comasach air cuideam a thomhas ann an stuth agus sùil a chumail air gluasadan atamach rè pròiseas saothrachadh cuir-ris le bhith a’ cleachdadh neutronan. Chleachd an luchd-rannsachaidh àrd-ùrlar clò-bhualaidh 3D ris an canar OpeN-AM, ann an co-bhonn ri loidhne-loidhne VULCAN aig Spallation Neutron Source (SNS) ORNL, gus cuideam leantainneach a thomhas aig àm saothrachaidh.

Le bhith ag aonachadh ìomhaighean fo-dhearg agus modaladh coimpiutair leis an àrd-ùrlar OpeN-AM, bha e comasach don luchd-saidheans tuigse dhomhainn fhaighinn air giùlan stuthan tron ​​​​phròiseas saothrachaidh. Bha iad a’ cuimseachadh air stàilinn cruth-atharrachadh teothachd ìosal (LTT) agus a’ cumail sùil air gluasad dadaman mar fhreagairt air cuideam air adhbhrachadh le atharrachaidhean ann an teòthachd no eallach gnìomhaichte.

Faodaidh cuideaman fuigheall, a mhaireas às deidh an luchd bhon taobh a-muigh no an stòr cuideam a bhith air a thoirt air falbh, leantainn gu deformachadh stuthan agus fàilligeadh ro-luath. Tha e deatamach gun tèid dèiligeadh ris na cuideaman fuigheall sin airson co-phàirtean mionaideach a thoirt gu buil le feartan agus coileanadh a tha thu ag iarraidh. Dhealbhaich agus rinn luchd-rannsachaidh ORNL deuchainn a tha a’ tomhas gu ceart an t-srann a tha a’ fàs ann an stuthan gus faighinn a-mach mar a tha cuideaman air an cuairteachadh.

Tha buaidh mhòr aig a’ chomas a bhith a’ tomhas agus a’ cumail smachd air cuideam a tha air fhàgail aig àm saothrachadh cuir-ris, air gnìomhachasan leithid càraichean, aerospace, lùth glan, agus inneal is bàs. Faodaidh luchd-saothrachaidh cuideam fuigheall phàirtean a dhèanamh freagarrach airson neart àrdachadh agus cumaidhean nas aotroime agus nas iom-fhillte a cheadachadh. Choisinn an rannsachadh ùr-nodha a rinn luchd-saidheans ORNL Duais 2023 R&D 100 dhaibh.

Fhuair an rannsachadh taic bho phrògram Rannsachaidh is Leasachaidh Stiùirichte Obair-lann ORNL, a tha a’ maoineachadh oidhirpean rannsachaidh is leasachaidh àrd-chunnart le luach mòr a dh’ fhaodadh a bhith ann airson prògraman nàiseanta. Tha an luchd-saidheans an dòchas gun tig luchd-rannsachaidh eile bho air feadh an t-saoghail gu ORNL gus deuchainnean coltach ris a dhèanamh air meatailtean a tha iomchaidh airson na feumalachdan saothrachaidh aca.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ dealbhadh stàitean cuideam fuigheall agus sgaoilidhean seilbh ann am pàirtean saothrachaidh cuir-ris, a’ tabhann smachd nas fheàrr air caiseadan teirmeach agus cruth-atharrachaidhean ìre. Le bhith a’ tuigsinn agus a’ làimhseachadh nam factaran sin, faodar giùlan stuthan agus coileanadh nas fheàrr a choileanadh.

stòran:

- Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge