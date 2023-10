Bidh Teileasgop Fànais James Webb a’ nochdadh eileamaidean tearc trom ann an spreadhadh Kilonova

Tha Teileasgop Fànais James Webb (JWST) air lorg ùr a dhèanamh: chaidh spreadhadh kilonova mar thoradh air dà rionnag neutron a bhualadh mar fhactaraidh airson eileamaidean trom tearc. Tha an tachartas seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a tha an JWST air a leithid de thachartas fhaicinn, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh nan eileamaidean sin. Nochd dàta an teileasgop fianais air tellurium, meatailt tearc a tha ro throm airson a thoirt gu buil tro aonachadh ann an cridheachan nan rionnagan.

A bharrachd air tellurium, bha comharran ann de eileamaidean trom eile, nam measg tungsten agus selenium. Tha an lorg seo a’ dearbhadh gu bheil co-aonaidhean rionnag neutron mar stòr cudromach de eileamaidean troma, a’ tilgeil solas air na pròiseasan leis am bi ar cruinne-cè a’ cruthachadh agus a’ sgaoileadh stuthan.

“Cha deach ach beagan kilonovas fhaicinn, agus is e seo a’ chiad chùis far an deach againn air sgrùdadh a dhèanamh air na thachair às deidh kilonova a ’cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb," mhìnich an speuradair Anndra Levan bho Oilthigh Radboud, a stiùir an anailis. Tha an lorg seo a’ riochdachadh ceum deatamach nar tuigse air tùsan eileamaidean, a’ lìonadh nam beàrnan nar n-eòlas a dh’ fhàg Dmitri Mendeleev nuair a chruthaich e an clàr ràitheil còrr is 150 bliadhna air ais.

Tha reultan nan cuirp celestial iongantach a bhios a’ gabhail an hydrogen a’ dèanamh suas a’ mhòr-chuid de stuth faicsinneach anns a’ chruinne-cè agus a’ ceangal na dadaman aige ri chèile, mean air mhean a’ cruthachadh eileamaidean nas truime. Ach, tha am pròiseas fusion seo a’ ruighinn a chrìoch le bhith a’ cruthachadh iarann, leis gu bheil an lùth a dh’ fheumar airson iarann ​​​​a cheangal gu eileamaidean nas truime a’ dol thairis air an lùth a chaidh a leigeil ma sgaoil. Mar thoradh air an sin, bidh rionnagan mu dheireadh a’ spreadhadh ann an supernovae no kilonovae air sgàth neart trom-tharraing.

Nuair a thachras na spreadhaidhean lùthmhor sin, bidh iad a’ toirt air adhart sreath de ath-bheachdan niuclasach, anns am bi niùclasan atamach a’ bualadh le neutronan gus eileamaidean eadhon nas truime a cho-chur. Tha am pròiseas seo, ris an canar pròiseas glacadh neutronan luath (r-pròiseas), a’ feumachdainn dùmhlachd àrd de neutronan an-asgaidh. Tha Supernovae agus, gu sònraichte, kilonovae a’ toirt seachad na h-àrainneachdan foirfe airson na h-ath-bheachdan sin a chumail. Gu dearbh, dhearbh sgrùdadh dà rionnag neutron a bha a’ bualadh ann an 2017 gu bheil pàirt chudromach aig kilonovae ann a bhith a’ dèanamh eileamaidean r-phròiseas, le strontium ga lorg aig an àm sin.

Ghlac an spreadhadh gamma-ray o chionn ghoirid, leis an t-ainm GRB230307A, aire luchd-saidheans air sgàth cho fada ‘s a bha e annasach, a sheall gu robh kilonova ann. Lorg beachdan às deidh sin leis an JWST, a bha ag amas air a’ phàirt infridhearg den spreadhadh, tellurium, a’ ciallachadh gu robh eileamaidean pròiseas-r a bharrachd ann. Ach, tha feum air barrachd bheachdan gus seo a dhearbhadh.

Is e an rud a tha a’ fàgail an spreadhadh kilonova seo eadhon nas sònraichte gu bheil e a’ tachairt ann an àite eadar-lalarach, timcheall air 120,000 bliadhna aotrom air falbh bhon galaxy as fhaisge. Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gun tàinig an dà rionnag neutron ann an galaxy ach chaidh an toirt a-mach às nuair a chaidh iad tro thachartasan supernova aon às deidh a chèile.

Tha an lorg ùr-nodha seo chan ann a-mhàin a’ faighinn a-mach na h-innealan falaichte a tha air cùl cruthachadh eileamaidean troma, ach tha e cuideachd a’ togail cheistean inntinneach mu cho fada ‘s a tha aonaidhean a bheir cumhachd do gamma-ray. Tha speuradairean, mar Ben Gompertz à Oilthigh Birmingham, gu mòr airson barrachd de na co-aonaidhean fad-ùine sin a chomharrachadh agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na feachdan dràibhidh aca agus an comas air eileamaidean eadhon nas truime a chruthachadh. Tha buaidh an lorg seo a’ leudachadh fada nas fhaide na ar tuigse air a’ chruinne-cè - tha e a’ fosgladh an dorais gu tuigse chruth-atharrachail air a’ chosmos agus an obair a-staigh aige.

Ceistean cumanta:

C: Dè a th 'ann an spreadhadh kilonova?

A: Tha spreadhadh kilonova mar thoradh air dà rionnag neutron a bhualadh, a bheir gu buil spreadhadh cumhachdach de lùth is de sholas.

C: Dè a th 'ann an eileamaidean trom?

A: Tha eileamaidean troma nan eileamaidean ceimigeach le àireamh atamach nas àirde na hydrogen (an eileamaid as aotrom) agus helium. Nam measg tha meatailtean mar òr, airgead, agus luaidhe.

Q: Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?

F: Is e lann-amhairc stèidhichte air àite a th’ ann an Teileasgop Fànais James Webb a thèid a chuir air bhog ann an 2021. Tha e air a dhealbhadh gus nithean fad às sa chruinne-cè a sgrùdadh, a’ toirt a-steach rionnagan, galaxies, agus exoplanets.

