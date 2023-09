Càbaill rèididheachd ultra-ìosal airson lorgairean Neutrino agus Cùis Dorcha

Tha sgiobaidhean rannsachaidh air feadh an t-saoghail ag obair gus tachartasan air leth tearc a lorg a dh’ fhaodadh sealladh a thoirt seachad air tùs agus nàdar cùis anns a’ chruinne-cè. Ach, tha dùbhlain mu choinneamh iad mar thoradh air fuaim cùl-raoin agus bacadh bho rèididheachd cosmach. Tha aon thùs eadar-theachd a’ tighinn bho rèidio-beò nàdarra taobh a-staigh an stuth eileagtronaigeach a thathas a’ cleachdadh gus comharran a dh’fhaodadh a bhith ann a chlàradh. Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, tha sgioba aig Saotharlann Nàiseanta Pacific Northwest (PNNL) air càbaill dealanach a leasachadh le stuthan fìor-ghlan aig a bheil ìrean glè ìosal de thruaillearan rèidio-beò.

Tha tagraidhean aig na càbaill, a chaidh a chruthachadh ann an co-obrachadh le Q-Flex Inc., ann an deuchainnean neutrino agus cùis dhorcha, a bharrachd air cleachdadh a dh’ fhaodadh a bhith a’ lughdachadh bacadh ann an coimpiutairean cuantamach san àm ri teachd. Bha an luchd-rannsachaidh comasach air càbaill a dhèanamh a tha ceud uair nas ìsle ann an truailleadh rèidio-beò na roghainnean a tha rim faighinn gu malairteach. Tha an t-adhartas seo a’ fosgladh chothroman ùra airson deuchainnean fiosaig mothachail far am faod eadhon ìrean de thruailleadh comharran nach gabh lorg.

Gus fìor-ghlanachd a choileanadh, rinn an sgioba measadh air ìrean truailleadh uranium, thorium, agus potasium aig gach ceum den phròiseas cinneasachaidh càball. Chaidh dòighean glanaidh is saothrachaidh sònraichte a leasachadh gus an truailleadh a lughdachadh gu ìrean beaga. Tha na càbaill a thig às a sin a-nis cho saor bho stuthan truaillidh is nach toir iad buaidh air gnìomhachd an ath ghinealach de stuth dorcha agus deuchainnean neutrino.

Le bhith a’ lughdachadh bacadh bho rèididheachd cùil, bidh na càbaill ìosal-rèididheachd sin ag àrdachadh cugallachd nan deuchainnean agus a’ toirt barrachd sùbailteachd ann an dealbhadh lorgaire. Bheir seo luchd-rannsachaidh nas fhaisge air a bhith a’ lorg thachartasan air leth tearc a dh’ fhaodadh cuideachadh le fuasgladh fhaighinn air dìomhaireachdan mu chùis dhorcha agus mar a tha cùis anns a’ chruinne-cè.

Tha lobhadh beta dùbailte neutrinoless, crìonadh niùclasach tearc, agus gu bheil stuth dorcha ann nan ceistean bunaiteach a tha na deuchainnean sin ag amas air am freagairt. Tha comas aig lorg nan tachartasan so-ruigsinneach sin ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh. Tha leasachadh chàbaill rèididheachd ultra-ìosal na cheum cudromach a dh’ ionnsaigh na leasachaidhean sin.

stòran:

- Teicneòlasan agus Ionnsramaid EPJ: Foillseachadh iris a’ toirt cunntas air leasachadh chàbaill rèididheachd ultra-ìosal (Ùghdar: Richard Saldanha et al.)

- Saotharlann Nàiseanta Pacific Northwest: Stòr an artaigil tùsail agus an ionad rannsachaidh.