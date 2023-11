Dòigh-obrach Ar-a-mach: Antennas Parabolic Inflatable airson bàta-fànais

Nuair a thig e gu bhith a’ togail antennas parabolic airson tagraidhean fànais, tha grunn dhùbhlain mu choinneamh innleadairean. Feumaidh an dealbhadh a bhith teann, aotrom, ach a dh’ aindeoin sin bheir e seachad na comasan fòcas rèididheachd as fheàrr. Tha crìochan aig dòighean traidiseanta, ach tha adhartas o chionn ghoirid leis an innleadair NASA Christopher Walker a’ gealltainn an raon atharrachadh.

Tha dòigh-obrach ùr-ghnàthach Walker a’ toirt a-steach cruthachadh an uachdar parabolic air taobh a-staigh structar inflatable, a’ dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an lùib dealbhadh antenna fànais. Tha an dòigh ùr-nodha seo a’ ceadachadh meòrachain an ìre mhath mòr a thogail le glè bheag de chuideam agus pasgadh furasta, ga fhàgail na inneal-atharrachaidh geama airson siostaman conaltraidh bàta-fànais.

Ged a tha an artaigil ceangailte a’ toirt cunntas mearachdach air an antenna mar spherical, tha e cudromach toirt fa-near gur e cumaidhean sònraichte a th’ ann am parabola agus cearcall. Cha bhiodh an raon uachdar riatanach aig antenna dìreach spherical airson fòcas rèididheachd èifeachdach, a’ leantainn gu coileanadh subpar. Tha sgioba NASA ag amas air faighinn thairis air a’ chnap-starra seo le bhith a’ cumadh an structair inflatable gu faiceallach gus an ìomhaigh parabolic a tha thu ag iarraidh a choileanadh fo chuideam.

Fhad ‘s a tha mion-fhiosrachadh mun phròiseas saothrachaidh mionaideach fhathast gun fhoillseachadh, is urrainn dhuinn a bhith co-chosmhail ris na dòighean a thathas a’ cleachdadh ann an gnìomhachasan eile. Mar eisimpleir, bidh luchd-dealbhaidh dreasaichean a’ cleachdadh dhòighean cumadh gus cruthan trì-thaobhach a chruthachadh ann an aodach, agus bidh luchd-saothrachaidh meatailt a’ cleachdadh ro-innleachdan coltach ri chèile ann an structaran dealan-uisge. Tha e so-chreidsinneach gu bheil na prionnsapalan sin a’ brosnachadh dealbhadh an antenna inflatable parabolic.

A thaobh na cùise a dh’ fhaodadh a bhith ann an aberration spherical, tha prothaideachadh ann gum faodar adharc-beathachaidh a dh’aona-ghnothach a chleachdadh gus dìoladh a dhèanamh airson buaidh an neach-meòrachaidh spherical. Faodaidh fuasgladh mar seo, ge-tà, a bhith nas iom-fhillte na bha dùil an toiseach.

Gu crìch, tha bun-bheachd ùr Walker airson antennas parabolic inflatable a’ nochdadh an tòir leantainneach air ùr-ghnàthachadh ann an sgrùdadh fànais. Tha comas aig an dòigh-obrach seo ath-mhìneachadh a dhèanamh air na cothroman airson siostaman conaltraidh bàta-fànais, a’ tabhann fuasglaidhean antenna aotrom, fillte agus àrd-choileanaidh. Mar a bhios sinn a’ dol nas fhaide a-steach do shaoghal chumaidhean parabolic, tha sinn fhathast a’ faicinn na h-adhartasan iongantach a tha a’ toirt cumadh air teicneòlas fànais san àm ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an antenna parabolic?

Is e inneal a th’ ann an antenna parabolic a chaidh a dhealbhadh gus rèididheachd a chuimseachadh bho thaobh sònraichte gu stiùir tonn no antenna aig an àite beathachaidh aige. Tha an uachdar aige air a chumadh mar paraboloid, a’ ceadachadh dùmhlachd rèididheachd èifeachdach.

Dè a tha ga dhèanamh dùbhlanach antennas parabolic a thogail airson bàta-fànais?

Bidh togail antennas parabolic airson bàta-fànais a’ fàs dùbhlanach mar thoradh air an fheum air dealbhadh teann, aotrom gun a bhith a’ toirt buaidh air comasan fòcas rèididheachd. Tha dòighean traidiseanta a’ strì ri na slatan-tomhais sin a choileanadh.

Ciamar a tha an antenna inflatable parabolic a’ fuasgladh duilgheadasan dealbhaiche bàta-fànais?

Tha an antenna parabolic inflatable, a chaidh a leasachadh leis an innleadair NASA Christopher Walker, a’ toirt a-steach cruthachadh an uachdar parabolic air taobh a-staigh structar inflatable. Tha an dòigh ùr-ghnàthach seo a’ comasachadh sgàthanan mòra a thogail a bhios a’ pasgadh gu furasta agus le cuideam mòran nas lugha na an co-aoisean traidiseanta.

Am bi antenna parabolic inflatable a’ fulang le gluasad spherical?

Ged nach eil na mion-fhiosrachadh sònraichte air am foillseachadh, tha prothaideachadh ann gum faodadh adharc beathachaidh a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte dìoladh a dhèanamh airson buaidhean aberration spherical air adhbhrachadh leis an sgàthan spherical. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh agus leasachaidh gus faighinn a-mach dè an dearbh fhuasgladh a chuir sgioba NASA an gnìomh.