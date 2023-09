Is dòcha gu bheil Neanderthals a’ fuireach còmhla ri Homo sapiens san Roinn Eòrpa air a bhith fo bhuaidh comas giùlan luibheach

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-saidheans mean-fhàs aig Universidad de Cantabria san Spàinn, ann an co-obrachadh le neach-rannsachaidh bho Mott MacDonald Ltd. san RA, a’ moladh gun robh Homo sapiens agus Neanderthals a’ fuireach còmhla airson amannan nas fhaide san Roinn Eòrpa, gu sònraichte ann an roinnean le pailteas sùbh-craoibhe .

Tha rannsachadh ro-làimh air nochdadh gun do dh'fhàg Homo sapiens a-steach dhan Roinn Eòrpa a dhol à bith Neanderthals, ach chan eil mion-fhiosrachadh mun phròiseas seo soilleir. Tha an sgrùdadh ùr a’ toirt dùbhlan don bheachd seo, a’ moladh gur dòcha gur e co-thuiteamas a bh’ ann mar a chaidh Neanderthals à bith nuair a nochd Homo sapiens.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air eachdraidh co-sheasmhachd eadar an dà ghnè hominin, thog an sgioba rannsachaidh stòr-dàta de ghnèithean luibheach san Roinn Eòrpa timcheall air 60,000 bliadhna air ais nuair a bha an dà chuid Homo sapiens agus Neanderthals a’ fuireach air a’ mhòr-thìr. Bha an ùine seo cuideachd air a chomharrachadh le atharrachadh clìomaid cudromach.

Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar atharrachaidhean gnàth-shìde le diofar roinnean Eòrpach, leasaich an luchd-rannsachaidh modal gus sgìrean a chomharrachadh le suidheachaidhean gnàth-shìde nas dùbhlanaiche no nas lugha. Chruthaich iad an uairsin loidhne-tìm ann an eachdraidh mar a chaidh Neanderthals à bith anns gach sgìre ainmichte agus rinn iad coimeas eadar e agus eadar-dhealachaidhean ann am biadh.

Sheall an sgrùdadh gu robh ceangal mòr eadar na roinnean far an robh Neanderthals agus Homo sapiens ann. Gu inntinneach, bha Neanderthals buailteach a bhith a’ cumail a’ dol na b’ fhaide ann an roinnean far an robh iad a’ roinn fearann ​​le Homo sapiens, an aghaidh na bha dùil aig a’ phrionnsapal às-dùnadh farpaiseach. Tha an lorg seo a’ nochdadh gum faodadh factaran eile a bhith a’ cur ri crìonadh agus dol à bith Neanderthals aig a’ cheann thall.

Tha an sgrùdadh a’ toirt sealladh ùr air a’ chàirdeas iom-fhillte eadar Neanderthals agus Homo sapiens san Roinn Eòrpa. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus faighinn a-mach na feartan sònraichte a tha a’ toirt buaidh air co-sheasmhachd agus crìonadh nan gnèithean hominin sin.

