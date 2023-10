Neanderthals: Ealain, dàna, agus comasach aig còcaireachd

Creutairean tana le beagan fiosrachaidh agus gun chomas? Smaoinich a-rithist. Tha sgrùdaidhean o chionn ghoirid air nochdadh gu robh Neanderthals fada nas inntinniche na bha dùil roimhe. A dh ’aindeoin mì-thuigse mòr-chòrdte, chan e a-mhàin gun robh Neanderthals a’ sealg leòmhainn uamh Eurasianach, ach bha comas aca cuideachd teintean a thòiseachadh agus biadh blasda ullachadh. A bharrachd air an sin, sgeadaich na hominids am cuirp le sgeadachaidhean ealanta, a’ toirt dùbhlan don bheachd gur e creutairean prìomhadail a bh’ annta.

Sheall cladhach arc-eòlais aig Gruta de Oliveira ann am meadhan Portagal eadar 1989 agus 2012 solas air cleachdaidhean Neanderthal anns an linn Meadhan Paleolithic. Am measg nan lorgadh bha fianais mu theintean, structaran cruinn làn de fhuigheall leithid cnàmhan loisgte, fiodh loisgte, uinnseann, agus beathaichean bruich mar ghobhar, fèidh, eich, agus eadhon sròn-adharcach agus turtaran. Lorg cladhach eile ann an uaimhean faisg air Cartagena, san Spàinn, fuigheall èisg, mollusks, feusgain, agus cnòthan giuthais ròsta.

Ged a tha fios aig arc-eòlaichean o chionn fhada mu chleachdadh Neanderthals de theine, tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ dearbhadh gun do thòisich iad agus gun do chùm iad na teintean sin airson adhbharan còcaireachd. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gun robh àite bunaiteach aig teine ​​nam beatha làitheil agus gun do rinn iad na h-uaimhean aca nas comhfhurtail.

Ged nach eil e soilleir fhathast ciamar a bha na Neanderthals a’ lasadh nan teintean sin, tha luchd-rannsachaidh a’ moladh gur dòcha gun do chleachd iad creagan ailbhinn airson sradagan a chruthachadh. Tha na rudan a tha coltach eadar Neanderthals agus Homo sapiens a bha a’ fuireach san aon roinn san ùine sin a’ nochdadh nach e gnè eadar-dhealaichte a bh’ ann an Neanderthals ach cruth sònraichte de dhaoine.

Tha an tuigse ùr seo air Neanderthals a’ toirt dùbhlan don bheachd seann-fhasanta gu robh iad neo-thuigseach agus gun chultar. Bha iad nan sealgairean comasach, nan còcairean sgileil, agus eadhon nan luchd-ealain. Mar a chumas sinn oirnn a’ cur an sgeulachd aca ri chèile, tha e soilleir nach robh na Neanderthals cho eadar-dhealaichte bhuainn às deidh a h-uile càil.

stòran:

- Sgrùdadh air cleachdadh Neanderthal de theine: Luaidh ri chur ris

- Cladhach aig Gruta de Oliveira: Luaidh ri chur ris