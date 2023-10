Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh sìde chreag mar gach cuid sinc gualain agus stòr

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature a’ toirt dùbhlan don chreideas àbhaisteach gu bheil sìdeadh creige nàdarra ag obair a-mhàin mar sinc carbon dà-ogsaid (CO2). A dh’ aindeoin tuigse a bh’ ann roimhe, tha an rannsachadh a’ sealltainn gum faod sìde chreagan cuideachd a bhith na adhbhar mòr de sgaoilidhean CO2, an coimeas ris an fheadhainn a thig bho bholcànothan.

Tha àite deatamach aig an t-seann ghualain a tha glaiste ann an creagan ann an “cearcall gualain geòlais” na Talmhainn, ag obair mar theirmostat a bhios a’ riaghladh teòthachd na planaid. Bidh creagan a’ stòradh tòrr gualain bho na tha air fhàgail de phlanntaichean is bheathaichean a bha ann o chionn milleanan de bhliadhnaichean.

Bidh sìdeadh ceimigeach a’ tachairt nuair a bhios cuid de mhèinnirean ann an creagan ag eadar-obrachadh le searbhag ann an uisge uisge, a’ gabhail a-steach CO2 bhon àile. Tha an eadar-obrachadh seo a’ dèanamh coimeas eadar sgaoilidhean leantainneach CO2 bho ghnìomhachd bholcànach, a’ cumail cearcall gualain nàdarrach a chumas suas suidheachadh uachdar na Talmhainn airson beatha.

Ach, tha an sgrùdadh a’ nochdadh pròiseas air an deach dearmad a dhèanamh roimhe a tha a’ leigeil a-mach CO2 bho chreagan. Bidh am pròiseas seo a’ tachairt nuair a thèid creagan a thàinig bho sheann grunnd na mara, anns a bheil planntrais is beathaichean tiodhlaichte, a thogail suas gu uachdar na Talmhainn nuair a thathar a’ cruthachadh raointean bheanntan mar na Himalayas no na h-Andes. Nuair a nochdas e, bidh an gualain organach anns na creagan sin ag ath-fhreagairt le ocsaidean bhon adhar agus bhon uisge, a’ leantainn gu sgaoileadh CO2.

Chleachd an sgioba rannsachaidh eileamaid tracer ris an canar rhenium agus rinn iad samplachadh farsaing air uisge aibhne gus na sgaoilidhean CO2 bhon phròiseas sìdeadh creige seo a thomhas. Le bhith a’ dèanamh anailis air meud agus suidheachadh gualain organach ann an creagan uachdar, gu sònraichte ann an sgìrean beanntach a bha buailteach do bhleith, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh raointean a chomharrachadh le sgaoilidhean mòra CO2.

Bha an sgrùdadh, air a stiùireadh leis an Dotair Jesse Zondervan aig Roinn Saidheansan Talmhainn Oilthigh Oxford, a 'meas gu bheil sgaoileadh CO2 cruinneil bho shìdeadh gualain organach creige timcheall air 68 megatons de charbon gach bliadhna. Ged a tha an t-suim seo timcheall air 100 uair nas lugha na sgaoilidhean CO2 daonna an latha an-diugh bho bhith a’ losgadh connadh fosail, tha e coltach ris an CO2 a chaidh fhoillseachadh le bholcànothan air feadh an t-saoghail, ga fhàgail a’ cur gu mòr ri cearcall gualain nàdarra na Talmhainn.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo domhainn, leis gu bheil e a’ fosgladh an dorais airson sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig gnìomhachd daonna agus blàthachadh na cruinne air an sgaoileadh gualain nàdarra seo. Tha an luchd-rannsachaidh a’ faighneachd am bi an sgaoileadh CO2 nàdarrach seo a’ dol am meud anns an linn ri teachd.

Cuidichidh tuigse nas fheàrr air na sruthan nàdarra sin ro-innse buidseat gualain na Talmhainn agus bheir sinn piseach air ar tuigse air eachdraidh na gnàth-shìde air a chumadh leis na sgaoilidhean sin. Tha an sgrùdadh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e beachdachadh air tùsan CO2 daonna agus nàdarra ann a bhith a’ dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid.

