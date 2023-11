A 'foillseachadh dìomhaireachd làmh nèamhaidh

Tha teileasgopan X-ray ùr-nodha NASA air iongnadh a dhèanamh air an t-saoghal leis an lorg as ùire aca - structar air leth breagha ann an cumadh làimhe ann an doimhneachd an fhànais. Tha an ìomhaigh a chaidh a ghlacadh leis na teileasgopan a’ nochdadh fuigheall cnàimhneach rionnag a thuit, air a thionndadh gu bhith na rionnag neutron, agus air a chuairteachadh le “nebula gaoithe pulsar.”

Thàinig an làmh sin bho rionnag a chuir a-mach a chonnadh niuclasach timcheall air 1,500 bliadhna air ais, a thug air tuiteam air fhèin agus a dhol na rionnag neutron. Chruthaich an tachartas cataclysmic seo suidheachaidhean nach fhacas a-riamh, a’ toirt a-steach nochdadh nebula gaoithe pulsar - gaoth làidir a tha gu math eadar-dhealaichte bho iongantasan talmhaidh.

Chaidh an ìomhaigh iongantach, a tha suidhichte 16,000 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh taobh a-staigh nebula gaoithe pulsar MSH 15-52, a ghlacadh an toiseach le Amharclann X-ray Chandra aig NASA ann an 2001. Ach, tha an teileasgop X-ray as ùire aig NASA, an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), air sealladh nas mionaidiche a thoirt seachad rè an amharc 17-latha aige - a’ comharrachadh an sgrùdadh as fhaide a rinn an teileasgop air aon nì bhon Dùbhlachd 2021.

Tron mion-sgrùdadh aca, lorg luchd-saidheans gu bheil sruthadh jets X-ray soilleir a ’dol bhon pulsar gu“ caol na nebula. Tha an dàta a’ nochdadh polarachadh ìosal aig tùs a’ chidhe, gu h-àraidh air sgàth nàdar buaireasach na sgìre. Mar a bhios mìrean a’ siubhal tron ​​nebula, bidh iad a’ cleachdadh àrdachadh lùtha taobh a-staigh raointean buaireasach iom-fhillte agus a’ seòladh a dh’ionnsaigh roinnean le raointean magnetach nas èideadh - gu sònraichte, air feadh an dùirn, corragan, agus òrdag.

Tha na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns The Astrophysical Journal, a’ tilgeil solas ùr air an eadar-chluich toinnte eadar raointean magnetach, mìrean, agus sruthadh lùth taobh a-staigh nithean celestial. Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ beairteachadh ar tuigse air a’ chosmos ach tha e cuideachd a’ taisbeanadh mar as urrainn do theicneòlas X-ray dìomhaireachdan falaichte fhuasgladh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an rionnag neutron?

F: 'S e rud dùmhail dùmhail a th' ann an rionnag neutron a bhios a' cruthachadh nuair a thuiteas rionnag mòr fo a tarraing fhèin an dèidh a chonnadh niuclasach a ghlanadh.

C: Dè a th’ ann an nebula gaoithe pulsar?

A: Tha nebula gaoithe pulsar na raon de dh’ fhànais a tha timcheall air pulsar agus anns a bheil gaoth àrd-lùth air a dhèanamh suas de ghràineanan luchdaichte a bhios am pulsar a’ sgaoileadh.

C: Dè a th 'ann am polarachadh X-ray?

A: Tha polarachadh X-ray a’ toirt iomradh air stiùireadh raointean dealain ann an rèididheachd X-ray, a bheir seachad fiosrachadh luachmhor mu raon magnetach an stòr X-ray.

C: Dè cho fada ‘s a tha an nebula gaoithe pulsar MSH 15-52 bhon Talamh?

A: Tha an nebula gaoithe pulsar MSH 15-52 suidhichte mu 16,000 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh.

C: Dè a nochd an teileasgop X-ray as ùire aig NASA, an IXPE, mun structar cumadh làimhe?

A: Thug an IXPE seachad a’ chiad mhapa raon magnetach den nebula cumadh làimhe. Tha na X-ghathan a thig bho ghràineanan fo chasaid a’ siubhal air feadh an raoin magnetach a’ toirt coltas cnàimh don nebula.