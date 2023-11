Teicneòlasan ùra a bheir cumadh air àm ri teachd Rannsachadh Fànais

Tha Teileasgop Fànais James Webb air ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh, a’ glacadh ìomhaighean iongantach de raointean fànais nach deach a sgrùdadh roimhe. Tha comasan iongantach an teileasgop air an dèanamh comasach leis an sgàthan sgaraichte 21-troigh aige, a dh’ fhosgail agus a chruinnich e fhèin san fhànais. Ach, thug cruthachadh ionnstramaid cho iom-fhillte agus ùr-nodha grunn dhùbhlain dha innleadairean.

Air sgàth fìor shuidheachadh an fhànais, cha robh e comasach an teileasgop air an talamh a dhearbhadh gu mionaideach. An àite sin, thionndaidh innleadairean gu samhlaidhean bathar-bog adhartach gus ro-innse mar a bhiodh an teileasgop a’ coileanadh ann an diofar shuidheachaidhean coltach ri àite. Chan e a-mhàin gu robh an earbsa seo air teicneòlas atharrais air an t-slighe airson leasachadh soirbheachail teileasgop Webb a leasachadh, ach chuir e cuideachd ri adhartas mòr ann an raon modaladh coimpiutair amalaichte.

B’ e Ansys Zemax OpticStudio aon de na prìomh phrògraman bathar-bog a chaidh a chleachdadh ann an leasachadh teileasgop Webb. Phut innleadairean am bathar-bog chun chrìochan aige, a’ dèanamh atharrachaidhean sònraichte gus feartan dealbhaidh sònraichte an teileasgop a làimhseachadh. A bharrachd air an sin, bha comas am bathar-bog conaltradh le prògraman eile tro eadar-aghaidh prògramadh tagraidh (API) deatamach airson soirbheachas an teileasgop.

Bhrosnaich leasachadh teileasgop Webb leasachaidhean ann an teicneòlas atharrais fhèin. Tha àrdachadh ann an cumhachd coimpiutaireachd agus na tha ri fhaighinn de sheirbheisean coimpiutaireachd neòil air cur ri comasan samhlaidhean bathar-bog. Tha OpticStudio air leantainn air adhart ag atharrachadh, le toirt a-steach modal Structarail, Teirmeach, Mion-sgrùdadh, agus Toraidhean (STAR) ann an 2021. Tha am modal seo a’ comasachadh mion-sgrùdaidhean bho bhathar-bog atharrais eile a thoirt a-steach gu dìreach gu OpticStudio, a’ sgioblachadh a’ phròiseas dealbhaidh airson teileasgopan, carbadan aerospace. , agus teicneòlasan eile a tha an urra ri optics.

Tha buaidh leasachadh teileasgop Webb a’ leudachadh nas fhaide na sgrùdadh fànais. Tha OpticStudio air tagraidhean a lorg ann an grunn ghnìomhachasan, bho dhealbhadh endoscope mionaideach gu innealan lorg nochdaidh COVID-19. Tha e air a thighinn gu bhith na inneal luachmhor airson a bhith a’ dealbhadh optics ann an àrainneachdan dùbhlanach.

A’ coimhead ris an àm ri teachd, tha soirbheachas teileasgop Webb agus adhartasan ann am bathar-bog modaladh air an t-slighe a chruthachadh airson pròiseactan fànais eadhon nas àrd-amas. Bidh teileasgopan agus soithichean-fànais san àm ri teachd gu mòr an urra ri bathar-bog modaladh leasaichte, leis gu bheil iad a’ toirt a-steach co-phàirtean fèin-chruinneachadh agus innealan-fuadain agus optics a tha a’ sìor fhàs iom-fhillte. A bharrachd air an sin, tha na h-innleadairean a bha ag obair air pròiseact teileasgop Webb a-nis aig fìor thoiseach ann a bhith a’ dealbhadh agus a’ cleachdadh spinoffs teicneòlais an teileasgop, a’ dèanamh cinnteach à ùr-ghnàthachadh leantainneach ann an raointean àrdteicneòlais.

Coltach ri oidhirpean NASA roimhe, tha coltas ann gum faigh na teicneòlasan a chaidh a leasachadh airson teileasgop Webb an slighe a-steach don roinn phrìobhaideach. Tha dealas NASA airson gluasad teicneòlais air leantainn gu grunn thoraidhean agus sheirbheisean malairteach a tha buannachdail don chomann-shòisealta gu h-iomlan. Gun teagamh bidh buaidh fharsaing aig na h-adhartasan a chaidh a dhèanamh ann an teicneòlas atharrais tro phròiseact teileasgop Webb taobh a-muigh raon sgrùdadh fànais.

CÀBHA

Dè a th’ ann an teileasgop fànais James Webb?

Tha Teileasgop Fànais James Webb na lann-amhairc fànais cumhachdach a ghlacas ìomhaighean iongantach de roinnean den chruinne-cè nach deach a sgrùdadh roimhe. Tha sgàthan 21-troigh air a sgaradh ann a leigeas le soilleireachd agus mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh anns na beachdan aige.

Ciamar a chaidh Teileasgop Fànais James Webb a leasachadh?

Bha leasachadh Teileasgop Fànais James Webb a’ toirt a-steach deicheadan de dheuchainnean agus innleadaireachd. Air sgàth iom-fhillteachd a’ phròiseict agus na dùbhlain gun samhail a thaobh àite, bha innleadairean gu mòr an urra ri samhlaidhean bathar-bog gus tuigse fhaighinn air mar a bhiodh an teileasgop a’ coileanadh ann an suidheachaidhean coltach ri àite.

Ciamar a tha teicneòlas atharrais air a thighinn air adhart?

Tha teicneòlas atharrais air a thighinn air adhart gu mòr thar an dà dheichead a dh’ fhalbh, mar thoradh air àrdachadh ann an cumhachd coimpiutaireachd agus na tha ri fhaighinn de sheirbheisean coimpiutaireachd sgòthan. Tha na h-adhartasan sin air cruinneas agus èifeachdas samhlaidhean bathar-bog àrdachadh, gan dèanamh nan innealan luachmhor ann an grunn ghnìomhachasan.

Dè na cleachdaidhean a th’ ann am bathar-bog modaladh leasaichte?

Tha bathar-bog modaladh leasaichte, leithid Ansys Zemax OpticStudio, air tagraidhean a lorg ann an raon farsaing de ghnìomhachasan. Tha e air a chleachdadh ann an dealbhadh endoscopes mionaideach, innealan lorg nochdaidh COVID-19, taisbeanaidhean fìrinn leasaichte, agus teicneòlas smeòraich laser, am measg feadhainn eile. Tha comasan a’ bhathar-bhog gu sònraichte iomchaidh airson dealbhaidhean a tha ag obair ann an àrainneachdan dùbhlanach.

Ciamar a bheir soirbheachas teileasgop Webb buaidh air pròiseactan fànais san àm ri teachd?

Tha soirbheachas teileasgop Webb agus na h-adhartasan ann am bathar-bog modaladh air bunait a stèidheachadh airson pròiseactan fànais san àm ri teachd. Bidh co-phàirtean fèin-chruinneachaidh, innealan-fuadain iom-fhillte, agus optics adhartach nam eileamaidean bunaiteach de theileasgopan agus soithichean-fànais san àm ri teachd. Bidh na pròiseactan sin gu mòr an urra ri bathar-bog modaladh leasaichte airson an leasachadh agus an soirbheachadh.