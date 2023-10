Bidh teileasgop fànais James Webb aig NASA a’ faighinn Duais Sàr-mhathais ann an Gnìomhachas

Tha an Caidreachas Astronautical Eadar-nàiseanta (IAF) air aithne a thoirt do choileanaidhean Teileasgop Fànais James Webb aig NASA le bhith a’ toirt seachad an Duais Sàr-mhathais ann an Gnìomhachas. Thèid an duais chliùiteach a thoirt seachad aig Còmhdhail Astronautical Eadar-nàiseanta 2023 ann am Baku, Azerbaijan. Tha an aithne seo airson buidhnean a tha air teicneòlasan fànais ùr-nodha a thoirt a-steach don mhargaidh chruinneil.

Gabhaidh Leas-rianaire NASA Pam Melroy ris an duais às leth NASA, ag aithneachadh oidhirpean iongantach na sgioba a tha an sàs ann a bhith a’ dealbhadh, a’ leasachadh agus ag obrachadh teileasgop Webb. Tha an sgioba seo a’ toirt a-steach ESA, CSA, Ionad Itealaich Space Goddard NASA, agus Northrop Grumman.

Tha Teileasgop Fànais James Webb air tabhartas mòr a dhèanamh mu thràth ann an ùine ghoirid. Às deidh dha a bhith air a chuir air bhog air 25 Dùbhlachd 2021, agus a’ dol tro shreath de chleachdadh iom-fhillte, ràinig e an orbit obrach aige aig puing Sun-Earth L2 Lagrange. Uidheamachadh le ionnsramaid mothachail agus prìomh sgàthan mòr, bidh Webb ag obair aig tonnan fo-dhearg, a ’leigeil leis a’ chruinne-cè fhaicinn le soilleireachd agus astar nach fhacas a-riamh.

Bho chaidh a choimiseanadh, tha an teileasgop air mòran lorgan fhoillseachadh. Tha e air ìomhaighean dìreach de exoplanets a ghlacadh agus air prìomh mholacilean a chomharrachadh anns na h-àileachdan aca. Tha Webb cuideachd air sùil a chumail air sgòthan air Titan gealach Saturn, rannsaich e cruinneachaidhean de galaxies, chunnaic e fàinneachan lag Uranus, agus lorg e aonadh galactic de Arp 220. A bharrachd air an sin, tha e air galaxies fhaicinn a bha ann nuair a bha an cruinne-cè dìreach 350 millean bliadhna a dh'aois.

Leanaidh Teileasgop Fànais James Webb, an teileasgop fànais as motha, as cumhachdaiche agus as iom-fhillte a chaidh a thogail a-riamh, a’ fuasgladh dìomhaireachdan taobh a-staigh siostam na grèine againn agus a’ rannsachadh tùsan ar cruinne-cè. Tha comas aig a’ phrògram co-obrachaidh eadar-nàiseanta seo, air a stiùireadh le NASA, ESA, agus Buidheann Fànais Chanada, ar tuigse mun chosmos atharrachadh.

Air a stèidheachadh ann an 1951, tha an Caidreachas Astronautical Eadar-nàiseanta na àrd-ùrlar airson co-obrachadh cruinneil, le buill a’ spangachadh 75 dùthaich. Is e an rùn aige eòlas air àite adhartachadh agus leasachadh agus cleachdadh maoin fànais adhartachadh. Tha an aithne seo na theisteanas air buaidh Teileasgop Fànais Sheumais Webb agus a phàirt ann a bhith a’ putadh crìochan rannsachadh saidheansail.

stòran:

- Caidreachas Astronautical Eadar-nàiseanta (IAF)

- Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA

Mìneachaidhean:

Caidreachas Astronautical Eadar-nàiseanta (IAF): Buidheann tagraidh fànais a bhrosnaicheas co-obrachadh cruinneil ann an raointean co-cheangailte ri àite.

Duais Sàr-mhathais ann an Gnìomhachas: Duais air a thoirt seachad leis an IAF do bhuidhnean a bheir a-steach teicneòlasan fànais ùr-ghnàthach don mhargaidh chruinneil.

Teileasgop Space James Webb: An teileasgop saidheans fànais as motha agus as iom-fhillte a chaidh a thogail gu ruige seo, air a stiùireadh le NASA, ESA, agus Buidheann Fànais Chanada. Tha e ag amas air dìomhaireachdan taobh a-staigh ar siostam grèine fhuasgladh agus saoghal fad às a sgrùdadh timcheall rionnagan eile agus tùsan na cruinne.