Bidh Einnseanairean NASA a’ gabhail ceumannan gus beatha mhisean Voyager a leudachadh

Tha innleadairean NASA a’ cur an gnìomh ceumannan gus dèanamh cinnteach gun lean an soitheach-fànais Voyager, a chaidh a chuir air bhog ann an 1977, leis an rannsachadh eadar-rionnagach aca airson grunn bhliadhnaichean eile. Tha aon de na h-oidhirpean a’ dèiligeadh ri cruinneachadh fuigheall connaidh taobh a-staigh phìoban cumhang anns na smeòraich, a tha deatamach airson antennas bàta-fànais a chumail air an Talamh.

Gus cuir an-aghaidh na cùise seo, tha am misean air pasgan bathar-bog a chuir an gnìomh gus casg a chuir air glitch a thug buaidh air Voyager 1 an-uiridh. Tha am pìos seo an dùil Voyager 1 agus a chàraid, Voyager 2, a dhìon bho bhith a’ faighinn eòlas air an aon glitch a-rithist.

Tha na smeòraich air bàta-fànais Voyager deatamach airson conaltradh leis an Talamh a chumail suas. Gus casg a chuir air fuigheall propellant anns na tiùban cumhang, bidh cead aig an t-soitheach-fànais gluasad beagan nas fhaide air gach taobh mus losgadh iad na smeòraich. Bidh seo a 'lùghdachadh tricead losgadh thruster. Chaidh na h-atharrachaidhean air an raon cuairteachaidh thruster a dhèanamh le bhith a’ cur òrdughan san t-Sultain agus san Dàmhair, agus faodaidh an soitheach-fànais a-nis gluasad faisg air 1 ceum nas fhaide anns gach taobh na bha e roimhe.

Tha an sgioba an dùil gun cuir na ceumannan sin dàil air a bhith a’ gleusadh iomlan nan tiùban a-steach thruster propellant airson co-dhiù còig bliadhna eile, is dòcha eadhon nas fhaide. Faodar ceumannan a bharrachd a ghabhail san àm ri teachd gus beatha nan smeòrach a leudachadh.

A bharrachd air a bhith a’ dèiligeadh ris a’ thruster buildup, tha innleadairean NASA air bad bathar-bog a chruthachadh gus cùis a dh’ adhbhraich aithrisean inbhe garbled bho choimpiutair air bòrd Voyager 1 ann an 2022 a chàradh. de na probes.

Tha Voyager 1 agus Voyager 2 air siubhal astar mòr, le Voyager 1 a’ dol thairis air 15 billean mìle agus Voyager 2 a’ ruighinn còrr air 12 billean mìle bhon Talamh. Air sgàth aois an t-soithich-fànais agus an ùine fhada de chonaltradh, tha cunnart ann gum faodadh buaidhean gun dùil a bhith aig a’ phaiste. Gus an cunnart seo a lughdachadh, gheibh Voyager 2 am paiste an-toiseach agus bidh e na leabaidh deuchainn airson a chàraid.

Tha misean Voyager, a chaidh a phlanadh an toiseach airson dìreach ceithir bliadhna, air a dhol thairis air na h-amasan tùsail aige. A bharrachd air a bhith a’ tadhal air Saturn agus Jupiter, b’ e Voyager 2 a’ chiad bhàta-fànais a choinnich ri Uranus agus Neptune. Chaidh am misean a leudachadh nas fhaide air adhart gus na probes a chuir seachad air an heliosphere, am builgean dìon de ghràineanan agus raointean magnetach a chruthaich a’ Ghrian. Ràinig Voyager 1 an heliopause ann an 2012, air a leantainn le Voyager 2 ann an 2018.

Tha miseanan Voyager nam pàirt chudromach de Amharclann Siostam Heliophysics NASA, le taic bho Roinn Heliophysics de Bhuidheann-stiùiridh Misean Saidheans ann an Washington. Thog Saotharlann Jet Propulsion aig Caltech an soitheach-fànais Voyager agus tha i ag obrachadh.

