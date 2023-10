Bidh NASA a’ gabhail ceumannan gus miseanan bàta-fànais Voyager a leudachadh

Tha innleadairean airson misean Voyager NASA a’ cur an gnìomh ceumannan gus dèanamh cinnteach gun lean an soitheach-fànais Voyager 1 agus Voyager 2 a’ sgrùdadh àite eadar-rionnagach airson bliadhnaichean ri thighinn. Tha fòcas nan oidhirpean aca a’ dèiligeadh ri fuigheall connaidh a tha air a bhith a’ cruinneachadh am broinn phìoban cumhang ann an cuid de na smeòraich air an t-soitheach-fànais. Faodaidh an togail seo bacadh a chuir air comas an luchd-smeòrach na h-antennas a chumail air an Talamh airson conaltradh. Tha an sgioba a’ gabhail ceumannan gus an togail a dhèanamh nas slaodaiche le bhith a’ leigeil leis a’ bhàta-fànais gluasad beagan nas fhaide air gach taobh mus loisg iad na smeòraich, a lughdaicheas tricead losgadh. Chaidh na h-atharrachaidhean sin a dhealbhadh gu faiceallach gus a’ bhuaidh air a’ mhisean a lughdachadh agus gus dèanamh cinnteach gun tèid dàta saidheansail luachmhor a chruinneachadh.

Tha an sgioba innleadairean cuideachd a’ luchdachadh suas pasgan bathar-bog gus casg a chuir air glitch a thachair air Voyager 1 an-uiridh. Bha an glitch air adhbhrachadh le òrdughan mì-stiùiridh an t-siostam beachdachaidh agus smachd (AACS). Tha am paiste an dùil an soitheach-fànais a dhìon san àm ri teachd agus dèanamh cinnteach gum bi iad ag obair cho fada ‘s a ghabhas. Chaidh ath-sgrùdadh agus sgrùdadh farsaing a dhèanamh air gus cunnartan sam bith a dh’ fhaodadh èirigh bho bhith ga bhuileachadh a lasachadh. Gheibh Voyager 2 am paiste an-toiseach mar leabaidh deuchainn mus tèid a chuir an sàs ann an Voyager 1, a tha nas fhaide bhon Talamh agus mar sin a’ cumail dàta nas luachmhoire.

Tha Voyager 1 agus Voyager 2 mu thràth air siubhal astaran mòra bhon Talamh, le Voyager 1 còrr air 15 billean mìle air falbh agus Voyager 2 còrr air 12 billean mìle air falbh. Tha an sgioba misean an dùil leis na ceumannan gnìomhaichte, gun lean an soitheach-fànais ag obair airson co-dhiù còig bliadhna eile, mura h-eil nas fhaide. Tha na miseanan Voyager a’ toirt seachad dàta luachmhor air àite eadar-rionnagach agus tha iad air a thighinn gu bhith nan clachan-mìle cudromach ann an sgrùdadh fànais.

Stòran: NASA