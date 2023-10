Bidh NASA a’ tòiseachadh air deuchainnean deatamach air einnsean RS-25 ùraichte airson miseanan Artemis

Tha NASA ag ullachadh airson sreath de dheuchainnean a dhèanamh air an einnsean RS-25 ùraichte, a bheir cumhachd don rocaid Space Launch System (SLS) airson miseanan Artemis chun Ghealach san àm ri teachd. Thèid na deuchainnean a chumail aig Ionad Deuchainn Fred Haise aig Ionad Fànais Stennis aig NASA ann am Mississippi. Bidh an t-sreath deuchainn teisteanais, a thathar an dùil a ruith gu 2024, air a dhèanamh suas de 12 deuchainn, gach fear a’ mairsinn co-dhiù 500 diog gus atharrais air amannan cur air bhog.

Cleachdaidh na deuchainnean an einnsean leasachaidh E0525 gus dealbhadh an einnsean RS-25 a thoirt gu crìch agus a dhearbhadh. Bheir na deuchainnean sin seachad dàta deatamach mu choileanadh agus earbsachd an einnsean. Is e amas an deuchainn dèanamh cinnteach gu bheil an einnsean ag obair mar a bha dùil, a’ cur air bhog luchdan pàighidh NASA agus speuradairean gu sàbhailte chun Ghealach agus nas fhaide air falbh.

Tha an einnsean RS-25 ùraichte a’ nochdadh co-phàirtean ùra leithid nozzle, actuators uisgeachaidh, flex ducts, agus turbopumps. Thèid an deuchainn a dhèanamh aig ìrean cumhachd eadar 80% agus 113%, leis an amas oirean sàbhailteachd earbsach a stèidheachadh. Faodaidh na h-einnseanan RS-25 ùra suas ri 111% cumhachd a ruighinn, an coimeas ris na prìomh einnseanan Space Shuttle atharraichte a chaidh a chleachdadh anns na miseanan Artemis tùsail, as urrainn suas ri 109% de chumhachd a choileanadh.

Aon uair ‘s gu bheil na deuchainnean deiseil, bheir NASA, ann an com-pàirteachas le Aerojet Rocketdyne, am prìomh chùmhnantaiche airson einnseanan SLS, 24 einnsean RS-25 ùra a’ nochdadh an dealbhadh ùraichte. Thèid na h-einnseanan sin a chleachdadh ann am misean Artemis 5, clàraichte airson 2028. Tha seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach dha NASA agus e a’ feuchainn ri cinneasachadh einnsean RS-25 ath-thòiseachadh.

Ged a tha adhartas ann a bhith ag ullachadh airson miseanan Artemis gealltanach, tha draghan ann a thaobh prìs ruigsinneach rocaid SLS. Tha aithisg o chionn ghoirid a’ soilleireachadh cosgais àrd na rocaid agus a’ ceasnachadh soilleireachd nan cosgaisean fhèin agus na dh’fhaodadh a bhith ann airson dàil san àm ri teachd. Tha feum air ath-luachadh air caiteachas NASA air a’ phrògram SLS.

