Bidh NASA ag ullachadh airson miseanan fànais trang ann an 2024

Tha NASA a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan sgrùdadh fànais le sreath de mhiseanan a tha ri thighinn air an sglèatadh airson an cur air bhog anns na mìosan a tha romhainn. Ged a chaidh cuid a chòmhdach mu thràth, leithid an Atmospheric Waves Experiment (AWE) agus misean Artemis II, tha misean inntinneach eile air fàire: misean Space X Crew-8.

Air a chlàradh airson meadhan a’ Ghearrain 2024, tha misean Crew-8 mar phàirt de Phrògram Crew Malairteach NASA agus bidh e a’ toirt a-steach turas-adhair le criutha chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha seo a’ comharrachadh an ochdamh turas-adhair gnìomhach NASA Crew Commercial a’ cleachdadh bàta-fànais Crew Dragon, ga fhàgail na clach-mhìle chudromach ann an oidhirpean sgrùdadh fànais na buidhne.

Chaidh an sgioba airson a’ mhisean a thaghadh gu faiceallach, a’ toirt a-steach speuradairean NASA Matthew Dominick (ceannard), Michael Barratt (pìleat), Jeanette Epps (eòlaiche misean), agus cosmonaut Roscosmos Alexander Grebenkin (eòlaiche misean). Còmhla, cuiridh iad ris an eòlas aca agus tòisichidh iad air an turas ùr-nodha seo.

A bharrachd air misean Crew-8, tha clàr-ama làn aig NASA airson 2024. Tha an Starline Crew Flight Test (CFT) air a phlanadh airson meadhan a’ Ghiblein, agus an uairsin misean Crew-9 ann am meadhan an Lùnastail. A bharrachd air an sin, tha an 10mh Misean Cuairteachaidh Criutha air a shuidheachadh airson tràth ann an 2025, a’ nochdadh dealas NASA airson adhartasan leantainneach ann an sgrùdadh fànais.

Mar a bhios NASA ag ullachadh airson na miseanan sin, tha cumail suas agus giullachd àbhaisteach rocaid Crew-8 Space X Falcon 9 agus bàta-fànais Dragon a’ dol air adhart. Tha an aire gu mion-fhiosrachadh a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile siostam ann an staid as fheàrr, a’ dèanamh cinnteach gum bi iad air an cur air bhog agus air an rùn gu soirbheachail.

Le gach misean, bidh NASA a’ putadh crìochan eòlas daonna agus a’ gluasad daonnachd nas fhaide a-steach don chosmos. Tha na miseanan sin a tha ri thighinn a’ riochdachadh obair gun stad na buidhne airson lorg saidheansail agus a’ fuasgladh na slighe airson oidhirpean sgrùdadh fànais san àm ri teachd.

FAQ:

1. Dè a th' ann am misean Crew-8?

Tha misean Crew-8 mar phàirt de Phrògram Crew Malairteach NASA agus tha e a’ toirt a-steach turas-adhair le criutha chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ cleachdadh bàta-fànais Crew Dragon.

2. Cò na buill den sgioba airson misean Crew-8?

Am measg buill a’ chriutha airson misean Crew-8 tha speuradairean NASA Matthew Dominick (comanndair), Michael Barratt (pìleat), Jeanette Epps (eòlaiche misean), agus cosmonaut Roscosmos Alexander Grebenkin (eòlaiche misean).

3. Dè na miseanan eile a tha NASA air a phlanadh airson 2024?

Am measg mhiseanan eile a tha san amharc airson 2024 tha an Starline Crew Flight Test (CFT) ann am meadhan a’ Ghiblein, misean Crew-9 ann am meadhan an Lùnastail, agus an 10mh Misean Cuairteachaidh Criutha clàraichte airson tràth ann an 2025.

4. Ciamar a tha NASA ag ullachadh airson na miseanan a tha ri thighinn?

Tha NASA an-dràsta a’ cumail suas agus a’ giullachd an rocaid Crew-8 Space X Falcon 9 agus bàta-fànais Dragon gus dèanamh cinnteach gum bi an coileanadh as fheàrr tron ​​​​mhisean.

stòran:

- Sgioba Malairteach NASA Twitter: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779