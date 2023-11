A’ chiad chuairt-fànais eachdraidheil de speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O’Hara

Rinn dà speuradair adhartach NASA, Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara, eachdraidh air Diciadain 1 Samhain, agus iad a’ tòiseachadh air a’ chiad chuairt-fànais aca taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta inntinneach (ISS). Air an còmhdach anns na deiseachan fànais suaicheanta aca, thòisich an dithis air misean gus gèar dealanach èiginneach a thoirt air falbh agus bathar-cruaidh riatanach a chuir na àite a bheir taic do arrays grèine deatamach an stèisein.

A’ tòiseachadh air an dàn-thuras aca aig 5: 35f IST, bhathas an dùil gum biodh an t-slighe-fànais nas fhaide na sia uairean gu leth. Cha deach meud an oidhirp a chall air Moghbeli, a dh'aithnichear le a deise air a sgeadachadh le stiallan dearga beòthail, agus O'Hara, iriosal na h-aodach gun chomharradh. Tha an dà speuradair air a bhith nam buill luachmhor de Expedition 70 bho thòisich e air 27 Sultain, às deidh dhaibh ruighinn air an ISS na bu thràithe am-bliadhna.

Fhad ‘s a bha iad a’ seòladh gu gràsmhor os cionn na Talmhainn, thàinig Moghbeli agus O’Hara gu bhith nam pàirt de bhuidheann taghte de thùsairean. Tha seo a’ comharrachadh a’ chiad turas aca a-steach don t-saoghal dùbhlanach de ghnìomhachd taobh a-muigh carbaid, ris an canar nas fheàrr slighean fànais. Tha cudromachd an euchdan a’ dol nas fhaide na crìochan ar planaid, a’ toirt brosnachadh dha speuradairean agus luchd-saidheans le chèile.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an slighe-fànais?

F: Is e slighe-fànais, ris an canar cuideachd gnìomhachd carbaid a-muigh (EVA), nuair a dh’ fhàgas speuradair crìochan an soitheach-fànais aca gus a dhol a-mach gu farsaingeachd an fhànais. Leigidh seo leotha gnìomhan riatanach a dhèanamh, leithid càradh no cumail suas, taobh a-muigh an t-soitheach-fànais.

C: Dè na h-innealan grèine a tha air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Tha arrays na grèine nam pàirt riatanach den Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, a’ toirt cumhachd dealain don obair-lann orbiting. Bidh iad a’ cleachdadh lùth na grèine agus ga thionndadh gu dealan, a’ cumail suas na siostaman deatamach air bòrd an ISS.

C: Carson a tha an t-slighe-fànais seo cudromach?

F: Rinn speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara eachdraidh leis a’ chiad shlighe fànais aca, a’ tighinn gu bhith nam pàirt de bhuidheann air leth de dhaoine fa leth a tha air a dhol a-mach air an t-soitheach-fànais aca. Tha an coileanadh aca a’ nochdadh adhartas leantainneach agus sgrùdadh daonnachd san fhànais, a’ brosnachadh nan ginealaichean ri teachd gus dreuchdan a leantainn ann an saidheans agus sgrùdadh fànais.

stòran:

– NASA: www.nasa.gov