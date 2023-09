Soitheach-fànais OSIRIS-REx aig NASA gus sampall de capsal asteroid a leigeil ma sgaoil airson a dhol air tìr ann am fàsach Utah

Thathas an dùil gun cuir bàta-fànais NASA OSIRIS-REx a-mach sampall capsal anns a bheil stuth bhon asteroid Bennu, a thig air tìr an uairsin ann am fàsach Utah. Chruinnich an soitheach-fànais, ris an canar Tùsan, Mìneachadh Spectral, Aithneachadh Ghoireasan agus Tèarainteachd –Regolith Explorer (OSIRIS-REx), sampall de chreig is duslach bho uachdar Bennu ann an 2020. Nuair a thèid e seachad air an Talamh, cuiridh an soitheach-fànais a capsal sampall gu an talamh.

Tha asteroids nam fuigheall bho làithean tràtha an t-Siostam Solar againn, a’ dol air ais 4.5 billean bliadhna. Bidh iad nan capsalan tìde, a’ gleidheadh ​​eachdraidh siostam na grèine againn agus a dh’ fhaodadh fios a bhith aca mu thùs agus mean-fhàs ar siostam grèine. Le bhith a’ sgrùdadh sampaill gu dìreach bho asteroid mar Bennu, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air mar a thàinig eileamaidean riatanach, leithid uisge agus moileciuilean organach, a tha deatamach airson beatha air an Talamh.

Tha Bennu air a mheas mar asteroid a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach le beagan cothrom bualadh leis an Talamh anns na 300 bliadhna a tha romhainn. Dh’fhaodadh tuigse a bhith air a dhèanamh tron ​​t-sampall cruinnichte cuideachadh le bhith a’ leasachadh ro-innleachdan dìon èifeachdach. A bharrachd air an sin, tha sampaill a thilleas gu dìreach bhon fhànais a’ gleidheadh ​​​​feartan fìnealta a dh’ fhaodar a chall nuair a thig meteorite a-steach do àile na Talmhainn.

Faodaidh sampaill a thilleas gu dìreach ceistean saidheansail a fhreagairt nach urrainn làn amharc air astar dèiligeadh riutha. Tha sampall Bennu a’ toirt tuigse shoilleir air a thùs agus a cho-theacsa geòlais, rud nach eil gu tric neo-aithnichte le meteorites a lorgar air an Talamh. A bharrachd air an sin, tha an ceimigeachd làn gualain aig Bennu a’ tabhann seallaidhean air moileciuilean organach a tha buntainneach ri bith-eòlas.

Thèid an sampall a stòradh ann an deuchainnlann leigheas sònraichte aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston gus a staid a ghleidheadh. Bidh cothrom aig luchd-saidheans air feadh an t-saoghail air na sampallan sin airson adhbharan rannsachaidh, le cuibhreann glèidhte dha na ginealaichean ri teachd. Bheir NASA seachad craoladh beò den capsal sampall OSIRIS-REx a’ tighinn air tìr air na h-àrd-ùrlaran meadhanan sòisealta oifigeil aige.

Mìneachaidhean:

- OSIRIS-REx: Tùsan, Mìneachadh Spectral, Aithneachadh Ghoireasan agus Tèarainteachd - bàta-fànais Reolith Explorer.

- Bennu: Asteroid a thathas a’ creidsinn a tha air fhàgail bho làithean tràtha ar siostam grèine.

- Sample Capsule: Soitheach a chumas na sampallan a chaidh a chruinneachadh bho asteroid Bennu.

- Fàsach Utah: An ceann-uidhe airson an sampall capsal a thoirt air tìr.

- Ceimigeachd Carbon: Sgrùdadh air feartan ceimigeach agus ath-bheachdan todhar gualain.

- Lab Curation: Obair-lann sònraichte airson gleidheadh ​​​​agus sgrùdadh sampaill luachmhor.

