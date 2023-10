Tha NASA ag iarraidh air coimhearsnachd saidheansail an comas saidheansail as motha a dhèanamh de teileasgop fànais Ròmanach

Tha NASA a’ sireadh taic bhon choimhearsnachd shaidheansail gus dèanamh cinnteach gum bi e comasach don Teileasgop Ròmanach Nancy Grace, ris an canar cuideachd an Teileasgop Fànais Ròmanach, sealladh farsaing a thoirt seachad den chruinne-cè dìreach às deidh a chuir air bhog ann an 2027. Leis an raon fharsaing de shealladh aige , tha an Teileasgop Fànais Ròmanach ag amas air dealbhan mòra a dhèanamh de galaxies fad às agus luchd-saidheans a chuideachadh gus dìomhaireachdan cùis dhorcha agus lùth dorcha fhuasgladh, a tha a’ dèanamh suas 95% den lùth is de stuth anns a’ chosmos.

Gus dèiligeadh ris an uiread de dhàta a chruinnicheas an teileasgop, tha luchd-saidheans ag obair air algoirmean ionnsachadh innealan gus pàtrain agus uinneanan a chomharrachadh. Cuidichidh co-obrachadh le teileasgopan eile, leithid Teileasgop Hubble Space, Teileasgop Fànais James Webb (JWST), Amharclann Keck, agus PRIME Iapan, le leasachadh a’ phlana amharc airson Ròmanach, a’ toirt a-steach taghadh targaidean agus roinnean sgrùdaidh. A bharrachd air an sin, bidh an Teileasgop Fànais Ròmanach a’ co-obrachadh le PRIME gus stuthan a sgrùdadh a’ cleachdadh lionsan grabhataidh, agus le Hubble gus sgrùdadh a dhèanamh air seann galaxies agus gus dealbh nas coileanta a thogail de eachdraidh cosmach. Bidh an teileasgop cuideachd ag obair còmhla ri JWST, a’ toirt sealladh nas fharsainge air a’ chosmos agus a’ comharrachadh thargaidean airson an JWST a sgrùdadh gu mionaideach.

Tha an obair ullachaidh airson Teileasgop Fànais Ròmanach na phròiseas iom-fhillte agus eadar-cheangailte anns a bheil grunn sgiobaidhean saidheansail a’ co-obrachadh gus dèanamh cinnteach à obrachadh rèidh. Cuiridh na h-oidhirpean sin bunait airson lorgaidhean saidheansail cumhachdach agus àrdaichidh iad comas an ionnstramaid. Le bhith a’ cleachdadh eòlas agus co-obrachadh na coimhearsnachd shaidheansail, tha NASA ag amas air an Teileasgop Fànais Ròmanach a chuir air bhog gu h-iomlan deiseil gus iongantasan na cruinne a sgrùdadh.

stòran:

- Caltech-IPAC/R. Gortachadh

- Dominic Benford, neach-saidheans prògram NASA

- Julie McEnery, àrd neach-saidheans pròiseict airson Teileasgop Fànais Ròmanach aig Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA