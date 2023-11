Sùil nas mionaidiche air misean Europa Clipper NASA: A’ sgrùdadh gealach reòthte Jupiter

Tha an soitheach-fànais Europa Clipper a tha ri thighinn aig NASA a’ tòiseachadh air turas dàna gus sgrùdadh a dhèanamh air gealach Jupiter, Europa, a tha ainmeil airson a h-uachdar reòthte agus an comas a bhith a’ toirt aoigheachd do bheatha. Air a chlàradh airson a chuir air bhog ann an 2024, bidh Europa Clipper a’ dol a-steach do aon de na h-àrainneachdan rèididheachd as cruaidhe ann an siostam na grèine. Tha NASA an dùil faighinn a-mach a bheil suidheachaidhean fon talamh Europa freagarrach airson beatha a chumail suas.

Gus seasamh an aghaidh an rèididheachd peanasach timcheall air Jupiter, tha an soitheach-fànais air a uidheamachadh le dìon dìon. O chionn ghoirid, ràinig am misean clach-mhìle chudromach le bhith a’ seuladh a’ chrùise, soitheach sònraichte a chaidh a dhealbhadh gus dìon a chuir air electronics sòlaimte Europa Clipper. Air a chruinneachadh aig Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL) ann an California a Deas, tha armachd an t-soitheach-fànais a’ dèanamh cinnteach gu bheil na co-phàirtean dealanach aige fhathast sàbhailte bho mhilleadh rèididheachd a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha an seilear alùmanum beagan nas lugha na leth-òirleach de thighead agus tha an t-sreath de dh’ ionnstramaidean saidheans ann a tha deatamach don mhisean. Le bhith a’ dìon an stuth dealanach gu h-iomlan seach a bhith leotha fhèin bidh sin a’ lughdachadh cuideam agus cosgais an t-soithich. Ann an co-obrachadh le seòmar glan JPL, far a bheil an soitheach-fànais ga ullachadh, chaidh an seilear a dhùnadh le innleadairean agus teicneòlaichean air 7 Dàmhair.

Tha raon magnetach mòr Jupiter, 20,000 uair nas làidire na an Talamh, a’ gineadh criosan rèididheachd dian a tha a’ còmhdach an soitheach-fànais. Tha buaidh mhòr aig an rèididheachd cunnartach seo air a’ mhisean agus eadhon a’ toirt buaidh air coltas uachdar Europa, ag adhbhrachadh atharrachaidhean dath follaiseach. Sin as coireach nach bi Europa Clipper dìreach a’ cuairteachadh timcheall na h-Eòrpa ach an àite sin nì e orbit farsaing de Jupiter gus a bhith cho fosgailte don rèididheachd dian. Tron phròiseas seo, nì an soitheach-fànais flybys dlùth de Europa timcheall air 50 uair, a’ tional dàta saidheansail luachmhor.

Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil pàirt mòr aig an rèididheachd air uachdar Europa ann a bhith ag atharrachadh a geòlas agus ag adhbhrachadh an dath donn-ruadh a chaidh fhaicinn. Le bhith a’ cumail sùil gheur air ìrean rèididheachd le ionnstramaidean sònraichte, tha Europa Clipper ag amas air ar tuigse mun dealbh-deighe chaotic seo a neartachadh. Tha am misean a’ toirt cothrom gun samhail sgrùdadh a dhèanamh air a’ chomas airson àite-fuirich agus barrachd fhaighinn a-mach mu na dìomhaireachdan a tha aig Europa, a’ fosgladh slighean gu tuilleadh sgrùdaidh taobh a-staigh ar siostam grèine.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann am misean Europa Clipper?

Tha misean Europa Clipper na oidhirp NASA a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2024. Is e a phrìomh amas sgrùdadh a dhèanamh air gealach Jupiter, Europa, agus sgrùdadh a dhèanamh air comas na gealaich airson beatha aoigheachd.

2. Carson a tha dìon rèididheachd riatanach airson an soitheach-fànais?

Bidh raon magnetach làidir Jupiter a’ gineadh criosan rèididheachd dian a tha nan cunnart mòr do electronics an t-soitheach-fànais. Bidh dìon rèididheachd a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus gnìomhachd nan ionnstramaidean air bòrd Europa Clipper.

3. Ciamar a chruinnicheas Europa Clipper dàta saidheansail?

Nì Europa Clipper grunn flybys de Europa, a’ tional dàta saidheansail luachmhor aig gach pas. Bheir na co-dhùnaidhean dlùth seo sealladh dhuinn air geòlas na gealaich, suidheachadh an uachdair, agus comas àite-fuirich.

4. Dè a' phàirt a th' aig rèididheachd ann a bhith ag atharrachadh uachdar Europa?

Tha rèididheachd air uachdar Europa na phrìomh phròiseas atharrachaidh geòlais. Tha luchd-saidheans air atharrachaidhean dath follaiseach fhaicinn, agus thathas a’ creidsinn gu bheil an rèididheachd an urra ris na h-atharrachaidhean sin.

5. Dè na h-amasan a th' aig misean Europa Clipper?

Tha misean Europa Clipper ag amas air sgrùdadh a bheil suidheachaidhean fo-uachdar Europa freagarrach airson beatha. Bidh e cuideachd a’ feuchainn ri geòlas na gealaich a thuigsinn, cumadh uachdar, agus comas àite-fuirich.