Misean Psyche NASA: A’ sgrùdadh asteroid luachmhor

Tha NASA ag ullachadh airson misean iongantach a thathar an dùil a chuir air bhog air 12 Dàmhair. Bidh am misean a’ tionndadh timcheall bàta-fànais Psyche, a thèid air turas gu asteroid a’ cleachdadh gluasad dealain grèine. Bidh an siostam gluasad ùr-ghnàthach seo a’ cleachdadh cumhachd na grèine gus mìrean fo chasaid a ghineadh, a’ gluasad an soitheach-fànais air adhart.

Is e an rud a tha a’ dèanamh a’ mhisean seo dha-rìribh iongantach an targaid fhèin - asteroid luach còrr air 10,000 ceithir-cheàrnach iongantach dolar na SA. Gus seo a chuir ann an sealladh, tha e a 'dol thairis air luach iomlan an òir air fad air an Talamh. Thathas an dùil gun tèid am misean a chuir air bhog bho Ionad Fànais Ceanadach NASA ann am Florida, a’ rothaireachd air bòrd rocaid SpaceX Falcon Heavy.

Is e prìomh amas misean Psyche sgrùdadh farsaing a dhèanamh air an asteroid. Dh’ fhaodadh an sgrùdadh seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh tràth ar planaid agus nàdar choraichean planaid. Le bhith a’ mapadh uachdar an asteroid agus a’ sgrùdadh a fheartan, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air mar a tha e agus cò às a thàinig e.

A bharrachd air a chudromachd saidheansail, dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig a’ mhisean seo air eaconamaidh na cruinne. Tha an luach mòr a tha co-cheangailte ris a’ bhuidheann nèamhaidh seo a’ toirt cothrom airson goireasan a chleachdadh san àm ri teachd.

Tha misean Psyche air a stiùireadh le Oilthigh Stàite Arizona agus tha e na phàirt de Phrògram Lorg NASA. Tha NASA air ullachadh gu faiceallach airson an fhoillseachadh, a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile dad ann an òrdugh foirfe. Ma shoirbhicheas leis, dh’ fhaodadh am misean ùr-nodha seo ar tuigse mu asteroids agus an luach eaconamach a dh’ fhaodadh a bhith air atharrachadh.

stòran:



NASA



Oilthigh Stàite Arizona